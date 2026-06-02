Dünyanın en "ince ruhlu" iş ve siyaset dehası ABD Başkanı Trump, mayısın son haftasında yine kendini gerçekleştirdi.

Buram buram diplomasi kokan o meşhur zarafetiyle, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 7-8 ülkeye öyle bir teklifte bulundu ki, insan bu "iyilikseverlik" karşısında gözyaşlarını tutamıyor.

Feyyaz Yiğit'in "8-9 senedir kendimi iyi hissetmiyorum" esprisi gibi, ortada net bir rakam yok, ondan sebep "7-8 ülke" dedim.

Zira BAE ve Bahreyn'i tam bir ülke sayıp saymamak konusunda insan ciddi bir kararsızlık yaşıyor.

Baksanıza, mahut teklif ne kadar da barışçıl: "Şayet Abraham Anlaşmalarını imzalayıp İsrail'le normalleşmezseniz, bunu kötü niyet sayarım. Bölgeye eskisinden çok daha felaket bir savaş getiririm..."

Trump efendi özetle şunu vazediyor:

"Gelin güzellikle normalleşelim, yoksa sizi zorla normalleştiririm!.."

Fırsat kollayan kimi muhteremler de sağda solda, "Erdoğan neden cevap vermedi?" yollu fitne faaliyetlerinden geri kalmadılar.Halbuki, Türkiye daha 2020'de'la birlikte İsrail'le normalleşmeyi (Abraham Anlaşmalarını) Filistin halkına ihanet olarak değerlendirerek karşı çıkmıştı.Üstelik o vakitler İsrail henüz nesoykırımını başlatmış ne de'da şimdiki gibi katliam yapmıştı.Buna rağmen, tavrını net bir şekilde ortaya koyan Türkiye...'nın İsrail'i "soykırımla" suçladığı bir dönemde İsrail'le "normalleşme teklifine" neden tepki göstermesin?Ki, İsrail daha fazla dayanamayıp "Gazze soykırımı"yla kendi "normalini" ortaya koymuşken...Kendi "normalini" yani işgal, sürgün, katliam ve soykırım...Gazze'de ve Lübnan 'da çocukları paramparça eden, sığındıkları çadırlarda Filistinlileri canlı canlı yakan soykırımcı bir devletle normalleşmekten daha büyükne olabilir?

Trump'ın bu sersem sepet teklifini hemen reddetti.ise "İki devletli çözüm olmadan olmaz" diyerek kibarca topu taca attı.Türkiye ne yaptı peki?'ın bu küstah ültimatomundan iki gün sonra, bayramın ilk günü, "Netanyahu denilen zalim, dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır..." diyerek Beyaz Saray'ın "normalleşme" adlı zillet paketini ait olduğu yere, tarihin çöp sepetine fırlattı.Trump cevabı almıştır, umarız bizim muhteremler de almış olsun.