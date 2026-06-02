SALİH TUNA
02 Haziran 2026, Salı

Al sana normalleşme

Dünyanın en "ince ruhlu" iş ve siyaset dehası ABD Başkanı Trump, mayısın son haftasında yine kendini gerçekleştirdi.
Buram buram diplomasi kokan o meşhur zarafetiyle, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 7-8 ülkeye öyle bir teklifte bulundu ki, insan bu "iyilikseverlik" karşısında gözyaşlarını tutamıyor.
Feyyaz Yiğit'in "8-9 senedir kendimi iyi hissetmiyorum" esprisi gibi, ortada net bir rakam yok, ondan sebep "7-8 ülke" dedim.
Zira BAE ve Bahreyn'i tam bir ülke sayıp saymamak konusunda insan ciddi bir kararsızlık yaşıyor.
Baksanıza, mahut teklif ne kadar da barışçıl: "Şayet Abraham Anlaşmalarını imzalayıp İsrail'le normalleşmezseniz, bunu kötü niyet sayarım. Bölgeye eskisinden çok daha felaket bir savaş getiririm..."
Trump efendi özetle şunu vazediyor:
"Gelin güzellikle normalleşelim, yoksa sizi zorla normalleştiririm!.."

Fırsat kollayan kimi muhteremler de sağda solda, "Erdoğan neden cevap vermedi?" yollu fitne faaliyetlerinden geri kalmadılar.
Halbuki, Türkiye daha 2020'de İran'la birlikte İsrail'le normalleşmeyi (Abraham Anlaşmalarını) Filistin halkına ihanet olarak değerlendirerek karşı çıkmıştı.
Üstelik o vakitler İsrail henüz ne Gazze soykırımını başlatmış ne de Lübnan'da şimdiki gibi katliam yapmıştı.
Buna rağmen, tavrını net bir şekilde ortaya koyan Türkiye...
Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'i "soykırımla" suçladığı bir dönemde İsrail'le "normalleşme teklifine" neden tepki göstermesin?
Ki, İsrail daha fazla dayanamayıp "Gazze soykırımı"yla kendi "normalini" ortaya koymuşken...
Kendi "normalini" yani işgal, sürgün, katliam ve soykırım...
Gazze'de ve Lübnan'da çocukları paramparça eden, sığındıkları çadırlarda Filistinlileri canlı canlı yakan soykırımcı bir devletle normalleşmekten daha büyük anormallik ne olabilir?

Pakistan Trump'ın bu sersem sepet teklifini hemen reddetti. Suudi Arabistan ise "İki devletli çözüm olmadan olmaz" diyerek kibarca topu taca attı.
Türkiye ne yaptı peki?
Trump'ın bu küstah ültimatomundan iki gün sonra, bayramın ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu denilen zalim, dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır..." diyerek Beyaz Saray'ın "normalleşme" adlı zillet paketini ait olduğu yere, tarihin çöp sepetine fırlattı.
Trump cevabı almıştır, umarız bizim muhteremler de almış olsun.

