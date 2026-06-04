CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "İçimize sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür dilerim" açıklaması, Enis Uludemir adlı Manisalı bir FETÖ itirafçısının iddiasını daha dikkat çekici hâle getirdi.

Söz konusu itiraflar da öyle yenilir yutulur şeyler değildi.

Enis Uludemir ta 2008 yılındaki FETÖ listelerinde Özgür Özel'in adının "eczacı" notuyla yer aldığını, örgütün geçmiş seçimlerde kendisine destek verdiğini ve Fetullah Gülen sonrası Avrupa yapılanmasının başındaki Mustafa Özcan ile Özel arasında temas bulunduğunu iddia etti.

E hâliyle Özgür Özel'in FETÖ iltisakı, kamuoyunda ciddi ciddi sorgulanır oldu.

Gelgelelim...

Özgür Özel'in imdadına 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ yetişti: "Türkiye'de biri FETÖ'cülükle suçlanacaksa, akla gelecek son isimdir..."

Emekli General Başbuğ'un "görüş kapasitesinin" ne kadar sağlam olduğunu şuradan biliyoruz: FETÖ ordunun altını oyup kumpaslarla emekli orgeneralleri bir bir tutuklarken, dönemin İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in 2009'da getirdiği apaçık istihbaratı ve kurulan kumpası görememiş, görmek istememişti.

Gösterileni görmekte böylesine muazzam bir tembelliğe sahip olan Başbuğ'un bu kefaleti sadra şifa mıdır bilemem.

Benim bildiğim şudur:

Bu işleri Bülent Arınç Başbuğ'dan çok daha iyi bilir. Hem yılların siyasetçisi olarak koku alma duyusu gelişmiştir hem de bizzat tecrübe ettiği "cemaat" geçmişi var. Ona inanmayacağız da kime inanacağız.

Ki, bugüne kadar hiçbir AK Partiliye bile nasip etmediği o muazzam sıfatı bahşetmişti Özel'e: "O benim kahramanım!"

Peki, Özgür Özel'in kahramanı kim?

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Durduğunu iddia ettiği yerden bakacak olursak hiç şüphesizHançeresini yırtarcasına "Deniz Gezmişlerin 6. Filo'yu denize döktüğü yerdeyiz; kahrolsun Amerikan emperyalizmi!" diye kürsüden tevekkeli haykırmamıştı.Eğer bu sözünde sahiciyse, tüm deliller aksini söylese bile ben onun FETÖ'cü olduğuna inanmam.Çünkü tam bağımsızlıkçı Deniz Gezmiş'in çizgisi ile CIA himayesindeki bir örgütle iltisaklı olmak aynı bünyede barınmaz.Fakat "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!" diye haykıran aynı'in Amerikandergisindeki fecaat yazısını ne yapacağız?

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Kürsüde anti-emperyalist olan Özel, ABD dergisinde birden NATO neferi kesiliyor.NATO neferliğiyle kalsa iyi.NATO'nun bekası üzerinden öz vatanını NATO'nun patronuna gündüz gözüyle şikâyet ediyor!Görülmüş rezillik değil.Yargı kararını Türkiye'nin "iç meselesi" olmaktan çıkarıp NATO'nun riske gireceğini söyleyerek resmen dış müdahale dileniyor.İngiltere'nin kendilerine sahip çıkmadığı iddiasıyla "Terk edilmişlik hissediyoruz" şeklindeki utanç verici "duygusal boşalma anının" etkisini henüz atlatamamışken şimdi de bu.Kürsülerde Deniz Gezmiş, Amerikan dergilerinde NATO bekçiliği. Tastamam bir Natotürkçülüktür bu.Bu zihniyete sahip olduktan sonra FETÖ'cü olsan ne olur, olmasan ne olur birader.