Şimdiye değin tutuklanıp cezası infaz edilen veya tutuklu yargılanan hiç kimsenin aleyhine yazmadım.

Yine yazmayacaktım ama sen insanı delirtirsin gerçekten.

"Ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim" ne demek Allah aşkına?

Mahkemedesin, gece kulübünde veya kahvehanede değil.

Hem nedir yahu, olur olmaz yere zırt pırt kostaklanıp kolpa atıyorsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Hadi gel de silkele o zaman!" diye racon kestin de ne oldu?

Şimdi münasebetsizin biri "Raks ediyordun, bak nasıl silkip kafula attılar..." dese, ne cevap vereceksin?

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Neden işin gücün alavere dalavere, işin gücün kolpa...'nden mezun olduğun bile yalanmış, daha ne olsun.Üniversite dersen, diplomandan yatay geçişine kadar muamma. Kongre dersen baştan sona hile hurda.Şu hâline bak: İş başına getiriliyorsun, ilk işin temeltöreni.Yahu kalecilik yaptığın dönemde bile top kaleye girdikten sonra atlıyormuşsun. ('ndan Allah razı olsun, sayesinde Türk futbolu bir kaleciden kurtuldu.)El attığın hiçbir şeyi doğru dürüst beceremedin, bari mahkemede doğru dürüst yargılanmayı becer!Neden hep böylesin? Hem ilk günden beri talimatla yargılandığını söylüyorsun hem dediyorsun.Sen yargı değilsin, nasıl yargılayacaksın? Yargıya talimat mı vereceksin yoksa?

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