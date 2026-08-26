İran'ın gayriresmî sözcüsü mesabesindeki Prof. Muhammed Marandi, "İsrail Türkiye'ye saldırırsa İran sessiz kalmaz..." deyince şu bizim malum koro anında heyheylendi:

"İran'a güvenilmez!"

Tamam da, mesele "güven" meselesi değil ki.

Hayır yani, ne birilerine güvenip taarruza kalktığımız var, ne de birileri "Bize güvenip İsrail'i vurun" yollu Türkiye'yi fiştekliyor.

Suriye havalimanını Türkiye'ye mesaj vermek için bombaladıklarını dile getiren soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye kostaklanması üzerine Prof.Marandi görüşünü belirtmiş, hepsi bu.

Demem o ki muhteremler boşuna telaş yapıyor...

Ben de sanıyordum ki, "İsrail'in saldırısına maruz kaldığında Türkiye'nin yanında yer alırız" ifadesinden sadece ırkçı siyonistler rahatsız olur!..

Nasıl bir "yanılgılar çağına" çattık ya Rabbi.

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