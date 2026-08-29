Faşist İsrail rejiminin Gazze'deki korkunç soykırımın üzerini örtmek için 730 milyon dolarlık devasa bir dijital algı makinesi kurduğunu geçenlerde The Guardian ortaya koydu.

Hem de ABD Adalet Bakanlığı'nın resmî evraklarına dayandırarak...

İşbu manipülasyon çarkının nasıl döndüğüne Goebbels tanık olsa kıskançlıktan çatlardı, o derece.

Silikon Vadisi'ni "hazır ol" vaziyetine geçirmekle işe soyundular.

Meta da 7 Ekim sonrası İsrail'in içerik silme direktiflerine "Emrin olur" deyip Gazze gerçeğini algoritmaların dehlizlerine gömdü. Sonra da 2 milyon dolarlık sahte bot ordusu kurup İsrail'in katliamlarını eleştirenlere çullandılar. Yetmedi; çok bilinen fenomenlerin cebine istedikleri gönderi başına 7 bin dolar koydular.

İş o raddeye vardı ki, soykırımcı Netanyahu bizzat New York'a uçup bu TikTokçu güruhla kapalı kapılar ardında algı stratejisi üzerine toplantılar yaptı.

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Ne ki asıl kan donduran tezgâhları "yapay zekâyı" manipüle etmek, yani ayartmaktı.Bunun için deadında kurdukları gölge bir yapı marifetiyle 9 günde tam 124 rapor ve yüz binlerce kelime üretip yapay zekânın beslendiği ana veri havuzuna zerk ettiler.Sizin anlayacağınız, yapay zekânın (tabiri caizse) "aklını aldılar".Mesela, "İsrail soykırım yapıyor mu?" sorusuna karşılık, "Ortada mahkeme kararı yok" yalanı devreye girdi.Tevekkeli Piro Inc. ve Havas üzerinden milyonlarca doları bu şeytani kurguya akıtmadılar. (Sırf Clock Tower X'e 15 milyon vermişler, gerisini varın siz hesap edin...)Kurdukları bu sistemle yarınları da garantiye almayı planladılar.O kadar ki yarın öbür gün bir insan evladı yapay zekâyadiye sorduğunda, yapay zekâ şappadak siyonist masallar anlatmaya başlayacaktı.

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