Netanyahu geçenlerde işgal altındaki Golan'a, Şeyh Dağı'na çıkıp başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine meydan okudu: "Yermük'ten Akdeniz'e kadar mutlak kontrol bizde!.."

Lakin hayaller "mutlak kontrol", gerçekler Babülmendep!

Zira, Gazze soykırımcısı Golan'da caka satarken aşağıda Ensarullah şah damarına bastı. El-Muha Limanı'nı kontrol edip Kızıldeniz'i kilitledi...

Hülasa, o çok güvendikleri limanlarda artık işler kesat... Küresel rotalar felç.

Koskoca ABD donanması bile çaresiz kaldı.

Baktılar ki bu iş donanmayla çözülecek gibi değil, klasik İngiliz numarasına sarıldılar:

"Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak!.."

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Bunun için de'nı (Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ) koçbaşı yapmak istiyorlar.Şu Siyonist akla bakın hele:Arz-ı Mevud işgal planına karşı kalkan olması gereken mezkûr ittifakı, kendi hedefleri doğrultusundave'ın üstüne saldırtacaklar.Baksanıza Amerikalı Senatörnasıl da küstahça talimat veriyor: (mealen) "Mekke İttifakı'nın kuralı belli, birinize yapılan saldırı hepinize yapılmıştır. Husileri yok edin!.."Yani, Pakistanlı askerlerle birlikte Mehmetçik kan döksün,da Golan'da purosunu içsin!Maazallah...

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