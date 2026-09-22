Almanya gibi bir ülkeyi 16 yıl yöneten Angela Merkel'in geçenlerde verdiği bir söyleşide, "dijital küresel oligarşiye" karşı adeta "alarm ziline" basması tehlikenin boyutunu gösteriyor.

Hayır, "Yapay zekâ işimizi elimizden alacak..." muhabbetiyle alakası yok.

İnsanlık adına "beka" sorununa işaret ediyor.

Dijital küresel şirketlerin sadece bize hizmet sunan masum ticari yapılar olmadığını, kendi "gerçekliğini" dayatan yeni nesil egemen güçler hâline geldiğini dile getiriyor.

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Eskiden konvansiyonel medya marifetiyle hiç olmazsa aynı "haberlere" maruz kalır, ortak bir zeminde kavga ederdik...Şimdi öyle mi ya?Algoritmaların bize özel hazırladığı yankı fanuslarında kendi sanal âlemimizde hapsolmuş durumdayız.Artık "Hangi politika doğru?" diye sormuyoruz, "Kimin gerçekliği daha fiyakalı?" sadece ona bakıyoruz.Yani...Ortak akıl, dijital derebeylerin kurduğu o sanal dünyada ölmüş de ağlayanı yok!

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