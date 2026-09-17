Gen terapilerinde yıllardır çözülemeyen "trajikomik" bir dert var: Vücuda verilen genin mesai kavramı yok, fasılasız çalışıyor.
Vücut dediğin de fabrika değil ki 7/24 çalışsın?
Hâliyle arıza başlıyor. Mesela hücre (ölümsüz olma belasına) kontrolden çıkıp kansere bağlıyor.
Sorunun çözümüne ilişkin akademik dünyada çok yüksek prestije sahip "Cell" dergisinde bir yazı yayımlandı.
Koreli bilim insanları soruna çare bulmak için laboratuvarlarda kafa patlatıp elektromanyetik alanla uzaktan açılıp kapanabilen "gen anahtarı" yapmışlar.
Nasıl mı?
Farelerin DNA'sını didik didik edip sadece manyetik alan gördüğünde açılan, alan kesildiğinde şak diye kapanan uzaktan kumandalı bir gen düğmesi bulmuşlar.
Yani...
Arkasına yaşlanmayı durduran geni tak, şalteri indir, fare gençleşsin! Depresyon genine bağla, hayvancağızın yüzüne kan gelsin.
***Peki cebimizdeki akıllı telefon, yolladığı sinyalle bu genleri açıp kapatabilir mi?
***Uzun lafın kısası: Gen marifetiyle yaşlanmayı durduracağız diye biyolojik şifrelerimizi Silikon Vadisi'nin insafına bırakacak dijital felaketin kapısı çoktan araladı.