ŞEBNEM BURSALI

Malum; son birkaç aydır tüm dünya olmaz denilen her şeyi yaşadı. Bombaların, silahların yapamadığını gözle görülmeyen bir virüs yaptı ve tüm dünya aylardır evde. Hepimizin istisnasız birinci önceliği sağlığımız, canımız. Bu süreçte pek çok yeni şey de girdi hayatımıza. Başta yeni kavramlar. Sosyal mesafe diye bir ifade 7'den 77'ye hepimizin dilinde. On-line konferanslar, uzaktan eğitim ve daha niceleri artık vazgeçilmezimiz. Ve bu dönemin sonrasını daha iyi anlayabilmek, analiz edebilmek ve her sektör için yeni yol haritaları oluşturabilmek için herkes gayret içinde. Bunlardan bir tanesine, geçen akşam ben de hem paydaş oldum hem çok faydalı bilgiler edindim. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, en çok ihracat yaptığımız ülkelerin büyükelçileri ile canlı yayında, on binlerce ihracatçının evlerinde ya da ellerinde bilgisayar ya da cep telefonlarından izleyebildiği TİM Export Talks buluşmalarını gerçekleştiriyor. Çin ve Hollanda'dan sonra çarşamba akşam ABD ile Covid-19 sonrası ilişkiler masaya yatırıldı. Türkiye'nin en tecrübeli büyükelçilerinden Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile TİM Başkanı İsmail Gülle, Covid-19'un hem Türkiye hem ABD üzerindeki etkilerini, iki ülke ilişkilerini ve bundan sonrasına yönelik ekonomi temelinde ihracatta ne gibi fırsatlar oluşturulabileceğini konuştular.

ABD ve pek çok Avrupa ülkesinin küresel salgın karşısındaki kötü yönetim ve girdikleri durumun tam tersine Türkiye'nin en başından bu yana doğru ve yerinde tedbirlerle sağlık, güvenlik ve ekonomide alınan kararlar sayesinde bu mücadelede en başarılı ülkelerin başında gelmesi tesadüf değil. Başkan Erdoğan'ın yönetim tecrübesi ve öngörüsü ile özellikle son 10 yıldır sağlık alanında yapılan doğru yatırım ve stratejiler de bu başarıda çok önemli etken. Başkan Gülle bu somut gerçeği kayıtlara geçirirken Büyükelçi Serdar Kılıç'ın ABD ile ilgili tespitleri çok çarpıcı idi. Günlük 20 bin yeni vaka, Vietnam Savaşı'ndaki kayıplardan çok daha fazla koronadan dolayı hayatını kaybeden Amerikan vatandaşı, şubat ayında yüzde 3 buçuk olan işsizlik oranının bugün yüzde 18'lere, işsizlik maaşı alan sayısı şubatta 8 buçuk milyon iken bugün 26 buçuk milyona çıkması bu vahameti gözler önüne seren rakamlar. 21 trilyon dolarlık bir ekonomik potansiyelde beklenen yüzde 5'lik küçülmenin rakamsal büyüklüğü de cabası. Büyükelçi Kılıç, Çin'e yeni dönemde acı reçete çıkarmaya hazırlanan ABD ile ihracat başta olmak üzere ticarette çok önemli fırsatlar zamanının başladığının altını çizdi. Salı günü Türkiye'den ABD'ye ulaşan tıbbi yardımlar sonrasında hem siyaseten hem de Amerikan basınında Türkiye ile ilgili söz ve haberlerin gece ile gündüz kadar farklı olacak boyutta olumlu olduğunu söylemesi çok önemliydi Kılıç'ın.

Covid-19 küresel salgını devletler arası diplomatik, siyasi hatta askeri ve ekonomik anlamda yeni ezberleri, yeni yapılanmaları da getirecek kuşkusuz beraberinde. TİM Başkanı İsmail Gülle, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 95 bin kişilik ihracatçıya yeni ufuklar açıldığını, Berat Albayrak kaptanlığında ekonomide bütün fırsatlara ulaşabildiklerini söylerken, korona sonrası dünyada Türklerin izi de sesi de daha çok duyulması da sürpriz olmayacak. Dünya devi ülkelere gönderdiğimiz yardım kolilerinin üzerinde Türkçe ve gittiği ülkenin dilinde yazan Mevlana'nın sözü her şeyi özetliyor aslında: "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var..."