ŞEBNEM BURSALI

Yumruğunu sıkıp havaya kaldırdığı fotoğrafı gözlerinizin önüne getirin.. O fotoğraf çok şey anlatıyor; kararlılık, inanç, güç ve meydan okumanın tek karede ifadesi bu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in meşhur fotoğrafından söz ediyorum. Size kimi hatırlattı bu kare dersem, eminim istisnasız tek bir yanıt alacağım: Başkan Recep Tayyip Erdoğan! Zaten; önceki gün ulusa sesleniş konuşmasında "Dostum Erdoğan'ın dediği gibi" diyerek "Dünya beşten büyüktür" sözünü yineleyen Aliyev, Ermenistan ile sıcak çatışma çıktığı 27 Eylül gününden bu yana istisnasız her gün telefonla görüştüğü Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinden alıyor en büyük moral ve motivasyon desteğini. Aliyev'in, aynı konuşmasında Türk F-16'ları ile ilan ettiği 'hodri meydan' da boşuna değil zaten.

Her şerde bir hayır vardır misali; kendi gücüne (güçsüzlüğüne) bakmayan Ermenistan'ın, birilerinin dolduruşuna gelerek saldırdığı Azerbaycan'ın öz yurdu; 27 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ, bugün yarın artık özüne dönmek üzere... Gence'de, aralarında daha küçücük çocukların da olduğu 13 sivilin katledildiği saldırıya, dilsiz kalan, tepkisiz kalan AB, neredeyse 20 saat sonra yaptığı açıklamada sadece "üzüntüsünü" dile getirerek, ne kadar ikiyüzlü olduğunu bir kez daha gösterdi zaten. Bu arada içimizdeki "Avrupalılar"! HDP Milletvekili Garo Paylan gibilerin sözlerini de unutmadık! "Karabağ'da süren savaşta iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır" diyen Paylan'ın bunu Meclis çatısı altında yazılı önergeyle gündeme getirmesini unutmadık. Paylan bu girişimiyle; Ermenistan'ın katlini hem meşrulaştırma hem de hiçbir dahli ve karşılığı olmayan Azerbaycan'ı da dahil ederek genelleştirme, uluslararası camiada Azerbaycan'ı da sivilleri katleden bir devlet olarak gösterme çabasında değil de nedir? Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu saklamayan HDP, yine görevini eksiksiz yerine getirdi! Kimin ne yaptığı ve yapmadığı apaçık ortada iken; doğrudan faili söylemeden katliamı genelleyen ve "nereden gelirse gelsin" diyen zihniyetin tek bir amacı vardır: Haini korumak!

Kardeş Azerbaycan'daki tüm gelişmeleri kendi meselesi olarak görüp, hissedip, her anında gereğini yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de aynıdır, diğer yandan Doğu Akdeniz'de varlık savaşını birlikte verdiği KKTC ile tek vücut olmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti de aynıdır. 30 yıllık işgalin 30 günde altüst edildiğini gören dünya, 100 yıllık Doğu Akdeniz'deki hakkını da 100 günde alabilecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk gücünü gördüğü içindir zaten bütün bu düşmanlık ve zorluk. Hâlâ anlamadınız mı? Ama; korkunun ne ecele ne olacağa faydası var. Bu da böyle biline!