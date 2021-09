ŞEBNEM BURSALI

Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını bir kez daha bizlere gösteren kadın voleybol takımımıza teşekkür etmek istiyorum hemcinsleri olarak. Yangınlar ve afetler birbiri ardına milletçe hepimizi üzerken, olimpiyat oyunlarında aldıkları galibiyetler ve madalyalarla bizlere nefes olan, umut olan tüm branşlardaki sporcularımıza da minnettarız yine milletçe. Boksta altı madalyayı getirip tarih yazan Busenaz Sürmeneli ve okçulukta yine tarih yazarak altın kazanan Mete Gazoz ile madalya kazanan tüm sporcularımız ve madalya getiremese de gücünün son demine kadar mücadeleyi bırakmayan tüm gençlerimize, her gecenin bir sabahının olduğunu, her olumsuzluğun ardından bir umudun olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattıkları, yaşattıkları ve kötü günleri atlatmamızda bizlere moral oldukları için teşekkür ederiz. Ve bir başka teşekkür de bu gençleri yetiştiren antrenör ve bağlı bulundukları kulüp yöneticilerine. Ve elbette en büyük teşekkürümüz bu pırıl pırıl gençleri doğurup büyüten, ilgili spor dalına yönlendirip tüm zorluklara göğüs gererek bugünlere getiren anne-babalarına ve ailelerine. Özellikle olimpiyat oyunlarında sporcularımızla aynı heyecanı, aynı eforu, aynı hüznü ve sevinci hiç saklamadan yaşayan ve yanlarında olan Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da, bizlere aynı duyguları geçirdiği için ayrıca teşekkürler.

"Siyaset köşesinde neden spor yazıyorsun?" diyen olursa; ülkemi, milletimi ve insanı ilgilendiren her duygu ve gelişmenin bu köşenin konusu olabileceğini söylemek isterim. Meslek büyüğüm Hıncal Uluç ağabeyim ilk olarak kendi sütununda futbol dışındaki spor dallarını da yazarak çok önemli bir öncülük etti yıllar öncesinde. Bugün artık birlikte sevinip birlikte üzüldüğümüz, milletçe birleştiğimiz duyguların başında sporun gelmesinde önemli katkılarından dolayı bir teşekkür de Hıncal ağabeye. SABAH gazetesi ve Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı ve görsel bütün yayın organları, özellikle bu süreçte başarılı olan, bütün gençlerimize ve çocuklarımıza rol-model olan sporcularımızın hikâyelerini haberleştirerek çok önemli bir hizmette bulundu, bulunmaya devam ediyor. Bir gencimiz dahi bu haberlerden etkilenerek spora yönelirse, bu bile çok önemli bir kazanım olacaktır.

Bu teşekkürler arasında en büyüğünü Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'mıza yapacağım izninizle. Yenerken asil olmayı ama daha da önemlisi yenilirken bile daha asil olabilmeyi gösterdikleri için teşekkürler. Sayı aldıklarında sevinç yumağı oldukları ama sayı kaybettiklerinde dayanışma ve sevgi yumağı olmayı gösterdikleri için teşekkürler. Rakipleriyle kavga etmeden, takım arkadaşlarına tafra yapmadan, her seferinde daha da birbirine kenetlenerek, ben değil biz olmanın güzelliğini ve başarmanın keyfini bizlere bir kez daha gösterdikleri için teşekkürler. Çok şey başardınız Filenin Sultanları. Ama bu daha filmin fragmanıydı öyle değil mi?