Türkiye’ye yatırımın odağında yetenek var

Türkiye girişim ekosistemi 2025 verilerini yorumlayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, teknoloji girişimlerine yapılan yatırımların odağında yetenek zenginliği olduğuna dikkat çekti

Girişim Ekosistemi 2026 Yıllık Toplantısı, İstanbul'un simge mekanlarından biri olan Dotshub'da girişimcilik ve yatırım dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Türkiye'nin yatırım ekosistemi, yapay zeka dönüşümü ve küresel pazardaki konumu hem resmi veriler hem de sektör temsilcilerinin deneyimleriyle masaya yatırıldı.

11 AYDA 12.4 MILYAR DOLAR

Etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'ye giren doğrudan yatırım rakamlarındaki artışa dikkat çekti. Dağlıoğlu, yılın ilk 11 ayında 12.4 milyar dolar yatırım geldiğini ve bunun geçen yıla göre yüzde 27'lik bir artış anlamına geldiğini belirtti. Yıl toplamında bu rakamın 14.4 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden Dağlıoğlu, teknoloji girişimciliğinin finansmanının bu tablodaki kritik rolünü vurguladı. Özellikle Hepsiburada'nın Kaspi tarafından satın alınması, Uber Eats'in Trendyol Go'yu bünyesine katması ve Dream Games'in büyük yatırım turu gibi işlemlerin Türkiye'nin pozitif ayrışmasını sağladığını belirten Dağlıoğlu, yapay zeka altyapısı, veri merkezleri ve enerji gereksinimleri üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

CAZIBE MERKEZE OLACAK

Dağlıoğlu, İstanbul Finans Merkezi'nde kurulan Fintech özel teknoparkının dövizle defter tutma gibi avantajlarla hizmet ihracatçıları için yeni bir cazibe merkezi olacağını duyurdu. Türkiye'nin en büyük gücünün yetenek havuzu olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, yatırımcılar için "tek neden" sorulduğunda cevabın her zaman vizyoner insan kaynağı olduğunu ifade etti.

4'TE BİRİ YAPAY ZEKA

Startups.watch kurucusu Serkan Ünsal, 2025 yılı verilerini içeren kapsamlı sunumuyla ekosistemin röntgenini çekti. Ünsal'ın paylaştığı verilere göre, 2025 yılında Türkiye'de 306 yatırım turunda toplam 589 milyon dolar yatırım yapıldı. Getir ve TÜBİTAK BİG verileri hariç tutulduğunda, piyasanın bir önceki yıla paralel bir seyir izlediği görülürken; diaspora tarafında tablo çok daha çarpıcıydı. Türk girişimcilerin yurt dışında kurduğu girişimler (Aerola, Periodic Labs ve Fal) bu yıl 3 yeni unicorn çıkarırken, 41 yatırım turunda toplam 1.1 milyar dolar topladı.

FİNTEK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Yapay zekanın yükselişine değinen Ünsal, 2025'te her dört yatırımdan birinin yapay zeka girişimlerine yapıldığını belirtti. Ancak miktar bazında bakıldığında, yatırımların yüzde 68'inin hala Oyun ve Fintech sektörlerinde toplandığı görüldü. Fintech sektörü 219.7 milyon dolar ile kendi rekorunu kırarken, Ünsal Türkiye'nin potansiyelini tam karşılaması için bu rakamın milyar dolar seviyelerine çıkması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'de Seri C ve üzeri yatırımların sıfıra düşmesinin ekosistemin en büyük eksikliği olan "geç aşama finansman boşluğunu" tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

306 YATIRIM TURUNDAN 589 MİLYON DOLAR GELDİ

2025 yılı verilerine göre Türkiye'nin teknoloji odaklı büyüme stratejisinde finans ve oyun sektörleri ana sürükleyici güç olmaya devam etti. Toplam sermaye dağılımının yüzde 68 gibi büyük bir kısmını domine eden bu iki dikey, ekosistemin zorlu küresel ekonomik koşullara rağmen direncini korumasını sağladı.

Bu süreçte Türkiye genelindeki girişim ekosistemi, 2025 yılında toplam 306 yatırım turunda 589 milyon dolar yatırım alarak yılı tamamladı.

Yatırımcılar 2025 yılını değerlendirirken küresel girişimlerin önemine dikkat çekerken, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Akbank, Sabancı Holding, Esas Holding gibi kurumlar da yaptıkları yatırımlarla ekosisteme destek verdi.

YENİ BİR REKOR

2025 yılında kendi tarihinin en yüksek yatırım seviyesine ulaşarak 219.7 milyon dolar sermaye çekti,.

Bir önceki yılın 196.6 milyon dolarlık rakamını geride bırakan sektör, 39 farklı yatırım turuyla ekosistemin en aktif ikinci alanı olma özelliğini korudu.

Özellikle Sipay ve Midas gibi girişimler, aldıkları yüksek tutarlı yatırımlarla bu rekorun kırılmasında başrolü oynadı.

OYUN AMİRAL GEMİ

Oyun sektörü, 2025 yılında 180.9 milyon dolarlık yatırım hacmiyle Fintech'in hemen ardından en çok fonlanan ikinci dikey oldu. Türk oyun girişimleri, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisinde ilk sırada yer alarak ekosistemin küresel vitrini olmayı sürdürdü.

Toplam yedi girişimin (Midas, Good Job Games, Sipay, EasyCep, Cyper Games, Bigger Games ve Getmobil) genel yatırım miktarının yüzde 62'sini domine ettiği bir ortamda, oyun girişimleri sermaye yoğunlaşmasının merkezinde yer aldı. 2025 yılında her dört yatırımdan biri yapay zeka (AI) girişimlerine yapıldı ve bu alanda 81 farklı işlem gerçekleşti.

Yapay zeka, yatırım adedi bazında pazarın lideri olsa da, toplam sermaye miktarı (36.4 milyon dolar) bakımından finans ve oyun teknolojilerinin oldukça gerisinde kaldı.

Yurt içinde kurulu girişimlerin yatırım miktarı bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında azalırken, yurt dışındaki Türk kurucuların başarıları tarihi seviyelere ulaştı. Türk diasporası 2025 yılında 41 yatırım turunda toplam 1.1 milyar dolar sermaye topladı ve Airola, Periodic Labs ile Fal olmak üzere üç yeni unicorn (değeri 1 milyar doları aşan girişim) çıkardı.

Ekosistemdeki önemli işlemler arasında ise Dream Games'in milyar dolarlık ikincil işlemi ve Paribu'nun CoinMENA'yı satın alması yılın dikkat çekenleri oldu.

TÜRK TELEKOM'DAN 2026'DA OYUN VE FİNTECH HAMLESİ GELİYOR

Türk Telekom, dijital dönüşüm stratejisi kapsamında oyun ve finans teknolojileri girişimlerini yatırım radarına aldı

Türk Telekom, 2026 yılı itibarıyla oyun ve finans teknolojileri (fintech) alanındaki girişimlere yönelik yatırım ve iş birliği stratejisini hızlandırıyor.

Güçlü fiber altyapısı, veri merkezi kapasitesi ve yapay zekâ odaklı servisleriyle dijital ekosistemin merkezinde konumlanan şirket, yeni nesil büyüme alanlarında yerli girişimlerle birlikte değer üretmeyi hedefliyor.

OYUN STRATEJİK ALAN

Küresel ölçekte milyarlarca dolarlık hacme ulaşan oyun sektörü, Türk Telekom'un 2026 yılı vizyonunda da stratejik öncelikler arasında yer alıyor.

Bulut tabanlı oyun servisleri, düşük gecikme gerektiren çevrim içi oyun altyapıları, e-spor platformları ve oyun içi ödeme sistemleri, şirketin yatırım odağındaki başlıca başlıklar olarak öne çıkıyor.

FİNTEKTE YAPAY ZEKÂ

Türk Telekom'un yüksek hızlı fiber altyapısı ve 5G'ye hazırlık çalışmaları, özellikle rekabetçi oyunlar ve gerçek zamanlı deneyimler sunan girişimler için kritik bir avantaj sağlıyor.

Şirket, oyun girişimlerini yalnızca finansal yatırım perspektifiyle değil; altyapı, dağıtım ve kullanıcı erişimi gibi alanlarda da desteklemeyi planlıyor. 2025'te olduğu gibi 2026 yılında finans teknolojileri alanında da aktif bir rol üstlenmeyi hedefleyen Türk Telekom, dijital cüzdanlar, gömülü finans çözümleri, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve yapay zekâ destekli kredi skorlama gibi alanlarda çalışan girişimleri yakından takip ediyor.

EKOSİSTEM YAKLAŞIMI

Şirketin büyük veri analitiği, siber güvenlik ve yapay zekâ yetkinlikleri, fintech girişimleri için ölçeklenebilir ve güvenli çözümler geliştirilmesinde önemli bir kaldıraç oluşturuyor. Bu yaklaşım, telekom ile finans teknolojileri arasındaki sınırların giderek silikleştiği küresel eğilimle de örtüşüyor.

Türk Telekom'un girişimlere yaklaşımı yalnızca sermaye yatırımıyla sınırlı kalmıyor. Şirket; pilot projeler, kurumsal müşteri erişimi, teknik mentorluk ve ortak ürün geliştirme modelleriyle girişim ekosisteminde uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyor.

PLATFORM ŞİRKETİ

2025 stratejisi, Türkiye'nin dijital oyun ve fintech girişimlerinin küresel pazarlara açılmasında Türk Telekom'un bir "platform şirketi" rolü üstlenebileceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre bu yaklaşım, hem yerli girişimlerin ölçeklenmesini hızlandıracak hem de Türkiye'nin dijital ekonomi hedeflerine katkı sağlayacak.

120 MİLYONDAN FAZLA KULLANICININ DİJİTAL DENEYİMİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

TÜRKİYE'DE veri analitiği konusunda küresel çözümler geliştiren Dataroid girişimi seri A öncesi yatırım turunda 6.6 milyon dolar yatırım anlaşması yaptı. Yatırım turruna Tacirler Portföy FinAI Girişim Sermayesi Yatırım Fonu liderlik ederken, Tacirler Portföy Gelecek Etki Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Endeavor Catalyst de yatırımcılar arasında yer aldı.

YAPAY ZEKÂYA ODAKLANDI

Fatih İşbecer, Elif Parlak ve Can Elmas tarafından kurulan Dataroid, yeni kaynağı başta EMEA ve Avrupa bölgesi olmak üzere farklı coğrafyalardaki operasyonlarını genişletmek için kullanacak. Şirket ayrıca, yapay zekâ destekli ürün geliştirme yatırımlarıyla self-servis analitik yetkinliklerini güçlendirmeyi ve global pazarlama faaliyetlerini hızlandırmayı hedefliyor. Tacirler Portföy bünyesindeki FinAI fonunun kurucu ortaklarından Özge Atalay, Dataroid'in özellikle bankacılık gibi regülasyonun yüksek olduğu sektörlere yönelik geliştirdiği teknoloji altyapısının uluslararası alanda kolayca ölçeklenebileceğini belirtti. Atalay, platformun kısa sürede sektör standardı hâline gelme potansiyeline sahip olduğunu ve FinAI'nin ilk yatırımı olarak stratejik bir önem taşıdığını vurguladı.

120 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI

Türkiye'de dijital analitik alanında pazar lideri olan Dataroid, bugün 120 milyondan fazla kullanıcının dijital deneyimini şekillendiriyor. Kurucu Ortak Fatih İşbecer, alanında lider markaların platformu tercih etmesinin uluslararası büyüme için önemli bir referans olduğunu ifade etti. Dataroid'in başarısı uluslararası raporlara da yansımış durumda. Dünyanın en büyük B2B teknoloji pazaryeri platformlarından biri olan G2'nin 2025 raporuna göre platform, Orta Doğu'nun bir numaralı dijital analitik platformu seçilirken, "En İyi Destek" kategorisinde de birinci sırada yer aldı. Şirket, 2025 yılını hem müşteri hem gelir bazında sıfır kayıp ve yüzde 127 net gelir tutma oranıyla tamamlayarak dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Dataroid, bankacılık, finans, hava yolları ve e-ticaret gibi farklı sektörlerdeki şirketlerin müşteri etkileşimlerini ölçmesine, veriye dayalı analizler yapmasına ve gerçek zamanlı aksiyonlar almasına olanak tanıyan bütünleşik bir platform. Şirket, Aralık 2023'te Koç GSYF ve Türkiye İş Bankası 100. Yıl Girişim Sermayesi'nden aldığı 2 milyon dolarlık yatırımın ardından büyüme yolculuğuna devam ediyor.