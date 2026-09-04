Türk Telekom, milli teknoloji vizyonuyla yerli Ar-Ge'de standartları yükseltiyor

Türk Telekom iştiraki Argela ile geliştirilen Netsia BB Suite, 1.5 milyonu aşan hane erişimiyle Türk mühendisliğinin küresel telekom standartlarına katkısının somut örneği oldu. Şirket 70'in üstünde patent başvurusuna sahip.

Türk Telekom, "teknolojiyi tüketen değil üreten Türkiye" hedefi doğrultusunda yürüttüğü yerli Ar-Ge çalışmalarında yeni bir eşiği geride bıraktı. Grup şirketi Argela ile birlikte geliştirilen ve açık kaynak kodlu, bulut tabanlı, donanımdan bağımsız mimarisiyle dikkat çeken yazılım tabanlı genişbant erişim çözümü Netsia BB Suite (SEBA), 1.5 milyonu aşan hane erişimine ulaştı. Bu rakam Türk mühendislerinin küresel telekomünikasyon ekosistemine sunduğu katkının somut bir kanıtı. Argela'nın İzmir'deki teknoloji merkezini ziyaret eden Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, çözümün geliştirilmesinden sistem entegrasyonuna, doğrulama süreçlerinden sahaya hazırlığa kadar tüm aşamalarda görev alan mühendislik ekibiyle bir araya geldi. Ziyarette, şirketin milli teknoloji üretimindeki güncel performansı ve önümüzdeki dönem hedefleri de değerlendirildi.

ULUSLARARASI PATENTLERE SAHİP

Ebubekir Şahin, şirketin Ar-Ge konusundaki iddiasını şöyle anlattı: "Türk Telekom olarak milli teknoloji geliştirme vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi yalnızca teknolojiyi tüketen değil, küresel standartları belirleyen, üreten ve dünyaya sunan bir teknoloji üssü haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz." Şahin, SEBA tabanlı Netsia BB Suite'in 1.5 milyon haneyi aşmasının Türk mühendisliğinin dünya telekomünikasyon ekosistemindeki seviyesini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, son iki yıldır milli patent başvurusunda liderliğin sürdüğünü ve 5G ile yeni nesil iletişim teknolojilerinde 70'in üzerinde uluslararası patente sahip olunduğunu aktardı. Şahin ayrıca, RIC ve uydu bağımsız 5G senkronizasyonu gibi yerli çözümlerle dışa bağımlılığın azaltılmaya devam edildiğini vurguladı.

ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİYLE GÜÇLENEN MÜHENDİSLİK EKOSİSTEMİ

Projenin arkasındaki teknik omurgayı, Argela'nın İzmir'deki teknoloji merkezinde görev yapan genç mühendislik ekibi oluşturuyor. Ekip çözümün geliştirilmesi, sistem entegrasyonu ve doğrulama süreçlerinin yanı sıra yeni teknolojilerin sahaya hazırlanması üzerinde de çalışıyor. Argela'nın İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile yürüttüğü üniversite-sanayi iş birliği, genç yeteneklere staj ve kariyer olanakları sunarak bu yapıyı besliyor. Türkiye'nin patent performansı da bu tabloyu destekler nitelikte. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) 2025 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre Türkiye, yerli patent başvurularında dünya genelinde 10. sırada yer aldı ve büyüme hızı bakımından en hızlı yükselen üç ülke arasına girdi. Aynı raporda Türkiye, uluslararası patent başvurularında kadın mucit oranında dünya lideri konumunda gösteriliyor.

WIPO'nun Küresel İnovasyon Endeksi 2025'te ise Türkiye 43. sırada yer alarak 2013'ten bu yana en hızlı yükselen orta gelirli ekonomiler arasında sayıldı ve bölgesinde (Kuzey Afrika ve Batı Asya) 4. sıraya yerleşti Bu veriler, Türk Telekom'un açıklamasında vurgulanan "70'in üzerinde uluslararası patent" ve "son iki yıldır milli patent başvurusunda liderlik" iddialarını, ülke genelindeki yükseliş trendiyle örtüşür şekilde bağlama oturtuyor. Uzmanlar, sektörün önümüzdeki dönemde asıl sınavının, yerli çözümlerin yurt içi ölçeklenmesinin ötesine geçerek yurt dışı pazarlarda ihracata dönüşüp dönüşemeyeceği olacağına dikkat çekiyor.



DÜNYANIN EN BÜYÜK UYGULAMASI

Netsia BB Suite, bulut bilişim altyapısı üzerinde sanal sunucularla çalışarak donanım yatırım maliyetlerini azaltıyor ve farklı üreticilere ait sistemlerin aynı platformda birlikte çalışabilmesine imkân tanıyor. Ayrıştırılmış (disaggregated) şebeke yaklaşımıyla operatörlere geleceğe hazır bir dönüşüm zemini sunan çözüm, alanında dünyanın en büyük canlı SEBA (Software-Defined Broadband Access) uygulaması olarak konumlanıyor. Ürün, geçtiğimiz yıl telekomünikasyon sektörünün önde gelen ödüllerinden NetworkX Awards 2025'te "Outstanding Multi- Gigabit Fibre Access Innovation" kategorisinde birincilik kazanmıştı. Türk Telekom, Netsia BB Suite'i 2030 hedefleri doğrultusunda hem yeni kurulan fiber hatlarda hem de mevcut altyapıların modernizasyonunda stratejik bir bileşen olarak konumlandırıyor ve çözümün kapsama alanını önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla genişletmeyi planlıyor. SEBA mimarisi özelinde bakıldığında ise açık kaynaklı, donanımdan bağımsız erişim ağları henüz sektörde erken evrede kabul ediliyor; teknoloji AT&T ve Open Networking Foundation (ONF) öncülüğünde geliştirildi ve dünya genelinde birkaç kademe-1 operatörün saha denemelerinden production aşamasına yeni geçiyor. Bu bağlamda Türk Telekom'un 1.5 milyon haneyi aşan canlı SEBA erişimi, hem ölçek hem de olgunluk açısından küresel örnekler arasında öne çıkan nadir uygulamalardan biri olarak değerlendiriliyor.



YAPAY ZEKA ÇAĞINDA EVİN MERKEZİNDE ROBOTLAR DA VAR

Dünyanın en köklü tüketici elektroniği ve ev teknolojileri fuarı IFA Berlin, 4-8 Eylül 2026 tarihleri arasında Messe Berlin'de 102. kez düzenleniyor. Bu yılki fuarın teması "The Future is Now" (Gelecek Şimdi) olarak belirlendi ve odak noktasında yapay zeka, akıllı ev ekosistemleri, sürdürülebilirlik, içerik üretimi, dijital sağlık ve mobilite yer alıyor. IFA Next kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen "Robots on the Runway" etkinliğinde insansı robotlar podyuma çıkarak teknoloji, hareket ve gösteriyi bir araya getiriyor. RoboCup ile birlikte bu etkinlikler, robotların evde, hizmet sektöründe, sağlıkta ve sanayide gündelik kullanıma nasıl yaklaştığını sahneye taşıyor. Etkinliklere katılan şirketler arasında Unitree, AgiBot, Deep Robotics, EngineAI, Dobot Robot, Cozio Robotics ve Almanya merkezli NEURA Robotics gibi isimler bulunuyor.

TÜRK ŞİRKETLERİ DEVLERLE YARIŞIYOR

İnsansı robot alanı uzun süredir ABD-Çin rekabeti olarak tanımlanıyordu ancak güçlü bir yatırım turunun ardından dünyanın en değerli robotik girişimleri arasına giren Alman şirketi NEURA Robotics'in fuardaki varlığı, bu dengenin Avrupa lehine de kaymaya başladığının bir işareti olarak yorumlanıyor. Bu yılki televizyon vitrininde beden büyüklüğü kadar yapay zeka işlem gücü de öne çıkıyor. DPazar araştırma şirketi Omdia'nın verilerine göre Hisense, 2026'nın ilk yarısında 100 inç ve üzeri televizyon sevkiyatlarında yüzde 55.1 pazar payıyla dünya birincisi konumunda. Markanın lazer TV segmentindeki payı ise 2025'te yüzde 70'i aşarak dünya genelinde sevkiyatı yapılan her üç lazer TV'den ikisinin Hisense imzası taşımasını sağladı. Arka ışık kaynağında kırmızı, yeşil ve maviyi bağımsız kontrol eden RGB Mini-LED teknolojili yeni UR9 serisini ve Hi-QLED Mini-LED tabanlı U7/U6 Pro serilerini sergiliyor. Şirket bu liderliği "daha zeki, daha sürükleyici ve daha keyifli deneyimler" vizyonuyla birleştirdiğini vurguluyor. IFA Berlin 2026, yapay zekanın artık bir vitrin unsuru olmaktan çıkıp ev teknolojilerinin temel yapı taşı haline geldiği bir dönemde kapılarını açıyor. Robotik, insansı robotlar ve dijital sağlık alanındaki yenilikler ön plana çıkarken, Türkiye merkezli Vestel, Beko ve Arçelik gibi köklü markalar da beyaz eşya ve tüketici elektroniği segmentlerinde küresel devlerle aynı sahnede yer almaya devam ediyor.

BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ BİLGİ VE İLETİŞİM OLDU

Salgın sonrasında hız kazanan dijitalleşme eğilimi, telekomünikasyon, yazılım ve dijital hizmetlere yönelik talebi artırırken, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin bu dönemde ekonominin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olarak öne çıkmasını sağladı. Dünya genelinde para politikalarının değişken bir seyir izlediği ve küresel büyüme dinamiklerinin sınandığı dönemde Türkiye ekonomisi, büyüme ivmesini koruyarak kesintisiz büyüme serisini 24 çeyreğe taşıdı. Ekonomi, salgının etkilerinin belirginleştiği 2020'nin ikinci çeyreğinde kaydettiği yüzde 10.1'lik daralmanın ardından, takip eden çeyreklerde büyüme patikasına dönerek üst üste pozitif sonuçlar kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.3 büyüdü. Bu dönemde, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre en hızlı büyüyen sektör bilgi ve iletişim oldu. Salgın sonrasında hız kazanan dijitalleşme eğilimi, telekomünikasyon, yazılım ve dijital hizmetlere yönelik talebi artırırken, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin bu dönemde ekonominin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olarak öne çıkmasını sağladı.

6 YILDA YÜZDE 58

Sektör, 6 yılda kümülatif olarak yüzde 58 büyüdü. Analistler, bilgi ve iletişim sektöründeki büyümeyi salgın sonrası hızlanan dijitalleşme, uzaktan çalışma altyapısına yönelik yatırımlar, e-ticaretin yaygınlaşması ve telekomünikasyon ile yazılım hizmetlerine yönelik talep artışıyla ilişkilendirdi. Bu performans, aynı dönemde ekonominin genelinin kaydettiği yüzde 52'lik büyümeyi geçerken, sektörün ortalama yıllık büyüme hızı da yüzde 9.7 ile diğer tüm sektörlerin üzerinde seyretti.

TİM COOK APPLE'DA CEO KOLTUĞUNU TERNUS'A BIRAKTI

Apple CEO değişimini ilk kez nisan ayında duyurmuştu ve resmi olarak 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girdi. Böylece Tim Cook'un 15 yıllık CEO'luk dönemi sona ermiş oldu. Cook'un koltuğuna Jhon Ternus oturdu. Cook, Apple'daki son çalışma gününü 31 Ağustos 2026'da tamamladı. Bu süreçte şirketi yaklaşık 350 milyar dolarlık bir firmadan tarihte 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ikinci şirket konumuna taşımıştı. Cook, Apple'dan tamamen ayrılmıyor. Yönetim Kurulu İcra Başkanı rolüne geçerek dünya genelinde politika yapıcılarla ilişkiler dahil şirketin belirli alanlarında görev almaya devam edecek. Donanım mühendisliği geçmişinden gelen Ternus'un, özellikle yapay zeka konusunda konfor alanının dışına çıkması gerekecek.