Okula dönüşte öğrencilere özel akıllı cihaz fırsatları

Türk Telekom, okulların açılmasına sayılı günler kala 30 Eylül'e kadar geçerli olacak büyük bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında teknoloji ürünleri avantajlı ödeme seçenekleriyle mağaza ve online satış kanallarından öğrencilere sunuluyor.

Okula dönüş heyecanı teknoloji konusunda ailelerin arayışlarını hızlandırdı. Aile bütçelerine destek olacak cihaz kampanyaları da başladı. Türk Telekom 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak akıllı cihaz kampanyalarına hız verdi. Kampanyanın zamanlaması tesadüfi değil; son yıllarda Türkiye'de çocukların ve gençlerin dijital cihazlarla kurduğu ilişki hızla derinleşirken, okul hayatının artık bir tablet ya da akıllı telefon olmadan neredeyse düşünülemediği bir tabloya işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6-15 yaş grubunu kapsayan en güncel araştırmasına göre çocuklarda internet kullanım oranı 2021'de yüzde 82,7 seviyesindeyken 2024 itibarıyla yüzde 91,3'e yükseldi; bu oran erkek çocuklarda yüzde 92,2, kız çocuklarında ise yüzde 90,3 olarak ölçüldü. Türkiye genelinde internet kullanımının yetişkinler arasında da 2024 itibarıyla yüzde 92,3'e çıktığı, bir cihaz satın alırken tüketicilerin yaklaşık yüzde 90'ının fiyatı, dörtte üçe yakınının ise donanım özelliklerini belirleyici bulduğu düşünüldüğünde, öğrenci ailelerinin okula dönüş döneminde hem bütçe hem performans dengesini gözettiği bir satın alma davranışıyla karşı karşıya kalındığı görülüyor.

5G UYUMLU CİHAZLAR

Türk Telekom'un kampanyası da tam bu noktada devreye giriyor: 5G uyumlu Apple, Samsung, Oppo, Nubia ve Hiking marka akıllı telefonlar ile Xiaomi ve Hiking marka tabletler peşin fiyatına taksitli ödeme imkanıyla sunulurken, Tecno ve TCL marka akıllı saatler, Tecno, JBL ve Cellularline marka kulaklıklar da özel fiyat ve taksit avantajlarıyla öğrencilerle buluşuyor. Kampanya kapsamında seçili ürünlerde ikili alımlarda ikinci ürüne yüzde 50 indirim uygulanması, ailelerin birden fazla çocuğu için aynı anda alışveriş yapmasını da kolaylaştırıyor.

MÜŞTERİ DENEYİMİ ÖNCELİKLİ

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ahmet Deniz, teknolojinin artık eğitimin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve bunun fırsat eşitliği açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Deniz, şirketin 81 ilin her köşesindeki mağaza ağı ve dijital satış kanallarıyla Türkiye'nin her noktasındaki öğrenciye aynı imkanı sunmayı hedeflediğini belirtiyor ve bu süreçte yalnızca uygun fiyatlı cihazların değil, mağazadan dijital kanallara uzanan her temas noktasında sunulan müşteri deneyiminin de öncelikleri arasında yer aldığını ifade ediyor. TÜİK verileri, çocukların derse çalışmak, ödev hazırlamak, araştırma yapmak ve sosyal hayatlarını sürdürmek için artan oranda dijital cihazlara yöneldiğini gösterirken, Türk Telekom'un kampanyası bu ihtiyacı destekleyen bir adım olarak öne çıkıyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiye Türk Telekom mağazalarından ve emagaza.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

ESKİ TEKNOLOJİ MARKALARI YAPAY ZEKA AŞISIYLA YENİDEN SAHNEDE

IFA 2026, Berlin'de "Yapay Zeka Her Yerde" temasıyla kapılarını açtı. NPU'lar, ajan tabanlı (agentic) AI sistemleri ve büyük dil modeli destekli ev aletleri fuarın her köşesine yayıldı

IFA 2026 Berlin'de yapay zeka dalgasının rüzgarını en çok arkasına alanlar sadece yeni markalar olmadı, rafa kaldırılmış ya da el değiştirmiş köklü isimler de aynı dalgaya tutunarak sahneye geri döndü. Belki de tüm zamanların en güçlü tüketici elektroniği markası Sony, Bravia adıyla TCL çatısında ortaklık kurdu. Acer ise Packardbell markasını çocuklara yönelik teknoloji markası olarak dönüş yaptı. Yine Avrupa'nın eski güçlü markaları Grundig ve Blaupunkt yeni lisans anlaşmalarıyla geri dönüş yaptı. Bu geri dönüşlerin ortak noktası yapay zekayı müşteri deneyimi örgüsünde kullanmaları oldu.

4 MARKANIN GERİ DÖNÜŞÜ

Bu dört örnek yan yana konduğunda ortaya çıkan tablo şu: Şirketler artık tozlu bir markayı raftan indirirken bunu salt nostaljiyle değil, "bu sefer yapay zekayla daha akıllı" anlatısıyla destekliyor. Sony-TCL'de bu, TV'nin görüntü işleme zekasında; Grundig-Changhong'da çamaşır makinesinin sensör algoritmasında; Acer-Packard Bell'de ise markanın kendisi değil, aynı çatı altındaki kardeş ürün hattında somutlaşıyor. Blaupunkt örneği ise hatırlatıyor ki bazı geri dönüşler hâlâ eski usul, yapay zeka olmadan da ilgi görebiliyor. IFA 2026'nın asıl mesajı belki de şu: yapay zeka artık yeni ürünler kadar eski markaların yeniden inandırıcı olmasının da ortak dili haline geldi.

AI SENSE İLE İKİNCİ BİR GENÇLİK YAŞIYOR

Arçelik'in çatısı altındaki Grundig, Mart 2026'da imzalanan lisans anlaşmasıyla Çinli Changhong'un üretim ve Ar-Ge gücüne kavuştu. IFA 2026 standında televizyon, buzdolabı ve çamaşırkurutma serileri sergilenirken, markanın öne çıkardığı unsurlardan biri yapay zeka destekli "AI Sense" teknolojisiydi. Çamaşır makinesine entegre sensörler yıkama adımlarını otomatik optimize ediyor, deterjan ve su tüketimini akıllı algoritmalarla en aza indiriyor. 80 yılı aşkın Avrupa mirasına sahip bir marka, bu kez Çin'in üretim ölçeği ile yapay zeka destekli sensör teknolojisini birleştirerek rafa geri dönüyor.

TCL VE SONY'NİN BRAVIA ORTAKLIĞI

Sony ile TCL arasındaki anlaşma Mart 2026'da bağlayıcı hale geldi. Kurulacak "BRAVIA, Inc." adlı ortak girişimde TCL yüzde 51, Sony yüzde 49 hisseyle yer alacak. Ürünler yine "Sony" ve "BRAVIA" adını taşıyacak, ancak üretim ve operasyonun günlük yönetimi TCL'ye geçiyor. Bu noktada IFA 2026'daki asıl vurgu, TCL'nin kendi TV serilerine getirdiği yapay zeka katmanıydı: Google TV içine entegre edilen Gemini asistanı ve görüntü kalitesini gerçek zamanlı optimize eden TSR AiPQ işlemcisi, TCL'nin gelecekte Sony TV'lerine de taşıyabileceği teknolojiler olarak öne çıktı.

100 YIL SONRA YENİDEN DOĞUŞ

Packard Bell nostaljiyle döndü, ama Acer standında yapay zeka asıl sahneyi çaldı. Acer, 1926'da radyo üreticisi olarak kurulan Packard Bell'i 100'üncü yılında "Tech it easy" sloganıyla yeniden piyasaya sürdü. DotBook dizüstü bilgisayar, DotLoop pikap ve DotTune hoparlör gibi ürünler bilinçli olarak "sade, yapay zekasız, erişilebilir teknoloji" vaadiyle konumlandı. Yani bu geri dönüş AI'dan çok nostaljiye ve uygun fiyata yaslanıyor. Ancak ilginç olan, aynı çatı altında Acer'ın "next@acer" etkinliğinde tanıttığı SFF RTX Spark gibi masaüstü sistemlerin, NVIDIA'nın Blackwell mimarisiyle 1 petaflop'a varan yerel yapay zeka gücü sunması.

YAPAY ZEKADAN ÇOK MEKANİK NOSTALJİYE SADIK KALDI

Alman ses markası Blaupunkt, IFA 2026'da "Frankfurt Stereo" ve "Wolfsburg 648" adlı retro araç radyolarını tanıttı. Bu ürünlerin öne çıkan yanı yapay zeka değil, VW ve Skoda sahiplerinin genelde 50-200 dolar harcadığı CAN bus adaptörüne ihtiyaç duymadan araca doğrudan entegre olabilmesiydi. Blaupunkt'ın bu geri dönüşü, listedeki diğer örneklerin aksine "AI aşısından" çok saf mekanik-nostaljik mühendisliğe dayanıyor. Bu da her eski markanın geri dönüş reçetesinin aynı olmadığını gösteren iyi bir kontrol örneği.

IFA 2026'DA ROBOTLAR SAHNEDE DEĞİL EVDE ASİSTANLIK DA YAPIYOR

Berlin'de düzenlenen IFA 2026, teknoloji fuarlarının klasik "robot dans ediyor, tekme atıyor" gösterisinden bir adım öteye geçti. Bu yıl iş yapan robotlar öne çıktı

IFA CEO'su Leif Lindner'ın da dile getirdiği gibi bu yıl fuarda geçmiş yıllara kıyasla çok daha fazla insansı robot yer aldı. Ama asıl fark, şirketlerin artık robotların sadece yürüyüp konuşabildiğini değil, evde gerçek bir işe yarayabildiğini kanıtlamaya çalışmasıydı. IFA 2026'da robotlar artık soyut bir gelecek vaadi olmaktan çıkıp, çamaşır yıkama, bahçe işleri, zemin temizliği gibi somut ev işlerinde rol üstlenen sistemlere dönüştü. Şirketlerin ortak vurgusu, bu robotların artık tek komutlara tepki veren cihazlar değil, ortamı algılayıp bağlamı yorumlayan ve zaman içinde farklı görevleri yerine getirebilen "asistanlar" olduğuydu.

İNSANIN EN YAKIN DESTEĞİ

Çinli ev aletleri devi Haier, insanlarla ve ev aletleriyle etkileşim kurabilen insansı robotları, temizlik ve refakat robotlarıyla birlikte sergiledi. ABD merkezli SwitchBot ise daha somut bir gösteri sundu: bir robot, kirli çamaşırları toplayıp çamaşır makinesine yerleştirip kapağını kapatabiliyordu. İnsansı robotların evde "gerçek" bir göreve nasıl uyarlanabileceğini gösteren örneklerden biri oldu. Fuarın en sembolik anlarından biri, 5 Eylül'de Creator Stage'de düzenlenen "Robots on the Runway" etkinliğiydi. Manken yerine podyumda yürüyen, dans eden insansı robotlar, IFA Next salonunu dolduran 300'e yakın şirketin robotik sunumlarıyla birleşince, fuarın robotik yatırımının artık prototip aşamasından çıktığını gösterdi. Nitekim halka arza hazırlanan Unitree'nin piyasa değerinin 5.7 milyar dolara ulaşması da bu ivmenin finansal karşılığını ortaya koyuyor.

KÜÇÜK AMA YETENEKLİ

Fuarda ilgi gören insansı robotlardan biri, 88 santimetre boyundaki PrimeBOT Q1 oldu. Araştırma laboratuvarları, eğitim kurumları ve ev kullanımı için geliştirilen robot; 22 hareket noktası, saatte 11,5 kilometre hız ve sesli komut, mobil uygulama ya da uzaktan kumandayla yönetilebilme özelliğiyle dikkat çekti. Pekin merkezli Booster Robotics'in 5.999 dolardan başlayan K1 modeli ise üniversiteler ve yapay zeka laboratuvarları hedef kitlesiyle satışa sunuldu.