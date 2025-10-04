GÜRCAN BİLGİÇ

Son yılların en iyi lig başlangıcı. 7 maçta 14 puan alınmış. Böyle bir durumda kendi sahanızda oynadığınız bir maçta taraftar çoğunluğunun ve size desteğin olması gerekmez miydi? Sorgulanması gereken bir durum. Taraf olmak koşullar ne olursa olsun takımla birlikte olmayı, sevinci ve üzüntüyü yaşamak gerekir. Trabzonspor gibi bir büyük takımın taraftarına dünkü maçta tribünlerdeki görüntü hiç yakışmadı.

Gelelim maça. İlk yarı ortaya konulan oyun sezon başından beri en olumsuz görüntülerin olduğu bir maç olarak yorumlanmalı. Çünkü Okay'ın kaleci hatasıyla gelen golü, direkten dönen 3 top olmasına rağmen Onana'nın öne çıktığı bir maç olarak düşünüldüğünde istenilen, arzu edilen bir yapının ortaya çıkmadığı bir gerçek. Savunmadan çıkarken kaptırılan toplar, orta alanda organizasyonda yaşanılan sorunlar Kayserispor gibi sezon başından beri hücum aksiyonlarında istenilen düzeyde olmayan takımın bile yakaladığı gol pozisyonlarının en önemli nedenlerinde birisi. İkinci yarıda ise ikinci golden sonra ilk yarıya göre oyunu kontrol eden, üstünlüğü ele alan bir yapı ortaya çıktı. Bunun sonucunda ise üçüncü ve dördüncü golle çok daha rahat bir oyun oynama olanağı buldular. İkinci yarıda rakibe pozisyon vermeme düşüncesi takım olma yolunda büyük önem taşımakta. Bu arada Oulai takıma her geçen gün daha fazla katkı yapabilecek yetenekte.