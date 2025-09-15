İSKENDER GÜNEN

Maçın iki kırılma noktası var; ilki Onuachu'nun attığı gol.. Onuachu gelen topa yükseliyor arkasında Skriniar kafasını Onuachu'nun kolunun arkasına sokuyor. Ve ardından ki bana göre hiç faul yok Trabzonspor'un Onuachu ile kazandığı mükemmel gol geldi. Ancak VAR devreye girdi, VAR ne yazık ki bazı takımlara yokları oynamakta. Böylesi bir maçta 1-0 öne geçmek moral motivasyonu ve özgüven açısından doğal olarak büyük önem taşır. Ancak bu hakemlerle ligin bitme şansı yok. Çünkü cesaretsiz, korkak ve de VAR'la birlikte maçı katletmek adına elinden geleni yapıyorlar. Sonrasında ise Okay gibi deneyimli bir oyuncunun orta alandaki bir pozisyonda hiç gereği yokken yaptığı hareket sonucunda gördüğü anlamsız kırmızı kart... Bundan sonra tüm dengeler değişti. Fatih Tekke'nin stratejisi son derece doğruydu. Beşli savunma, üçlü orta saha ve önde ikili… Orta alanı savunmaya yakın kurmak, merkezi kapatmak ve kazanılan toplarla hızlı hücumlarla pozisyon bulmak hedefteydi. Fakat 10 kişi kaldıktan sonra sadece oyunun savunma tarafında kalmak doğaldır ki çok daha fazla atak ve pozisyon vermesini kolaylaştırdı. Ardından Mustafa'nın çıkarken kaptırdığı topla Fenerbahçe'nin golü geldi. Mustafa geldiği günden beri en etkisiz ve verimsiz oyunu ortaya koydu. 10 kişi kalmak sorunların başlangıcı ama önde topa sahip olmak, topu rakibe kolay teslim etmemek gerekir. Oynanan oyundan çok hakemin öne çıktığı bir maç olduğu için beklenen kalitenin ortaya çıkmamasını normal karşılamak gerekir.