F.Bahçe turu problemsiz geçti. İyi oynadılar mı? Hayır! Fakat şunu söyleyeyim, bu tür maçlarda kötü oynarken bile pozisyon vermemek çok önemli. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bu sezon Süper Lig'in en az gol yiyen takımı F.Bahçe olacak. Takım savunması çok iyi. Özellikle Kante ve Guendouzi rakip hücumlarda çok iyiler. Ake ve Skriniar ikilisi de tam bir adaptasyon içinde. Bence F.Bahçe'nin yumuşak karnı, sağ bek Semedo! Yine dün geceye baktığımızda Asensio ve Greenwood asla hazır değil! Sebebi nedir bilmiyorum. Belki de fizik güç için zamana ihtiyaçları var. F.Bahçe ilk yarıda iyi oynamıyormuş gibi görünse de yakaladığı iki net pozisyon var. Kerem ve Talisca bunlardan yararlanamadı. Üstelik F.Bahçe'nin ileride oynayan 4 oyuncusu rakibe gereken baskıyı yapamadığı için bütün yük Guendouzi ve Kante ile defans üzerinde. 2. yarıya F.Bahçe kötü başladı. Top kayıpları, ilerde top tutamamalar ve işte o anda verilen 1-2 pozisyon… İmdada penaltı kararı yetişti. Brown'un ortası, Talisca'nın kalitesi ile topu tıklayıp kazandırdığı penaltı ile zaten her şey o anda bitiverdi. F.Bahçe'nin önünde bir rakibi kaldı. Ondan sonra hoş geldin Şampiyonlar Ligi. Maçın İspanyol hakemi genelde çok iyiydi. Belki Grazlı oyuncuya vermesi gereken bir sarı kart daha olabilirdi. Penaltı kararı ise tartışmasız doğru.