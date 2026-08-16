Sezon başı rotasyon hem çok tehlikeli hem de çok anlamsız geliyor bana. Kadrolar açıklandı, 4-5 tane net rotasyon var. Peki niye? Salı gecesindeki Lyon maçını düşündükleri için. Peki rotasyon yapıldığında salı gecesi çok iyi bir sonuç alacağın garanti mi? Üstelik oyuncular rotasyonu gördüklerinde 'Aaa rakip çok zayıf. Biz rahat rahat kazanırız' düşüncesine kapılıverirler. İlk yarım saat F.Bahçe maçın mutlak hakimi. G.Birliği kafayı kaldıramadı, dönen topları F.Bahçe aldı. Sol taraftan özellikle Levent ile Oğuz çok iyi geldiler, bu gelişlerinden birinde de F.Bahçe, Talisca ile öne geçti. Ne olduysa bu golden sonra oldu. G.Birliği daha çok geldi ve o anda Guendouzi'nin aslında sadece Guendouzi'nin değil Ake ile beraber ortaklaşa hataları, beraberlik golünü getirdi. Ake bilmeli ki arkası dönük baskı yemeye aday bir oyuncuya o pas verilmez. Guendouzi kaptırdı ve gol geldi. İkinci yarı F.Bahçe durgun başladı ama hâlâ oyuncu değişikliği yok. Ne zamanki Skriniar topu kaptırdı, G.Birliği soldan geldi, harika bir ortaya da mükemmel bir kafa vuruşuyla öne geçiverdiler. İşte bundan sonra İsmail Kartal tüm tuşlara basmaya başladı. Tıpkı 3 yıl önce Atina'da oynanan Olympiakos maçı gibi. Ama yetmedi ve F.Bahçe ligin ilk maçında hiç beklenmeyen bir mağlubiyet aldı. Maçın en kritik anı 71. dakika. Talisca kaleye şut çektiğinde, G.Birliği'nde stoperin kolu açık ve elinin topla teması var. Ama tık yok, VAR hakeminden de tık yok ve penaltı güme gitti.