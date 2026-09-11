Fenerbahçe'nin 18 yıl aradan sonra çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, oldukça olaylı bir geceye sahne oldu.

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Roma ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, galibiyeti adeta elden kaçırdı. Tam Fenerbahçe için pozitif şeylerden bahsedeceğimiz bir mücadeleyi geride bıraktık derken, İsmail Kartal'ın şoke eden istifa kararı her şeyi gölgede bıraktı.

KULİSLERDE KONUŞULANLARDAN RAHATSIZ

4. kez Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, yine en sert ve en acımasız şekilde eleştirilerin odağı halinde. Saha içi kararları bir yana, kıyafetinden üslubuna, hatta ailesine kadar bel altı sözlere maruz kalıyor. Dün atılan şişe de hocada bardağı taşıran son damla oldu. Her ne kadar baskılar yüzünden görevini bırakmayı düşünse de hocanın rahatsız olduğu başka noktaların da olduğu aşikar. Kulislerde konuşulan hoca adayları, hocanın işine karışılıyor imalarından mutsuz olduğu çok net. Yani İsmail Kartal'ın kafası rahat değil...

Başka bir gözle bakarsak; belki de Kartal'ın dün gece yaşanan olaylara ihtiyacı vardı. Kredisini artıracak, özgüvenini tazeleyecek beklenen hamle Aziz Yıldırım'dan geldi. Başkanın, "Ben bırakana kadar görevinin başında, biz bir aileyiz." sözleri değerliydi. Kafaları kurcalayacak yersiz dedikoduların önüne geçilmiş oldu.

BU DEFA BİLETİ BAŞKAN KESEBİLİR

Şahsi fikrim ve izlenimim ise ilk puan kaybından sonra benzer bir durumun yaşanması çok olası. Her ne kadar Aziz Yıldırım mayıs ayına kadar devam edeceğiz dese de, milli aradan sonra işler ters gittiğinde bu defa da bileti Aziz Yıldırım kesebilir. Yıpranan ilişkiyi sadece ve sadece kazanılacak zaferler ayakta tutabilir. Bu da oyuncu grubu-teknik adam-yönetim arasındaki zedelenen bağlar sonrası ne kadar olur hep birlikte göreceğiz...

Son olarak karşılaşmaya gelecek olursak, hocanın imza maçlarından birisi olabilirdi. Ön taraftaki oyuncuları biraz daha becerikli olsa, pek tabii şans da yardım etse, 3 puan içten bile değildi. Fenerbahçe derinde bekleyerek baskıyı orta blokta yaptı ve topu Roma'ya bıraktı. Geçiş oyununa dayalı bu oyun tercihi, Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandırır, play-off biletini de getirir...