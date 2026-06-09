Tek problem stoperlerimiz

“Takım ruhumuz çok yüksek. Bu da başarı için önemli bir kriter. Hücum gücümüz zengin, tek problem stoperlerin performansı. Savunma gücümüzü yükseltirsek Dünya Kupası’ndaki yolumuzu uzatırız. Montella, Can Uzun ve Deniz’den bu turnuvada daha çok faydalanmalı”

A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ersun Yanal, ABD'de SABAH Spor'un sorularını yanıtladı. Venezuela maçını tribünden takip eden tecrübeli hoca, Ay-Yıldızlı ekibin röntgenini çekti.

Venezuela maçını saha kenarındaki localardan izlediniz. İzlediğiniz yerden Milli Takım nasıl görüldü?

Milli takımımız, Venezuela karşısında grupta oynayacağı Avustralya, Paraguay ve ABD maçlarının iyi bir provasını yaptı. Benzer özellikleri olan bir takımla oynamak önemli. Çok iyi olmasalar da iyi olabilecek oyunculardan kurulu, alternatifi çok olan takım bu turnuvaya hazır. Özellikle takımdaşlıkları çok yüksek. Bu da Dünya Kupası'nda başarı için en önemli temeli teşkil ediyor.

Hazır gördüğünüz 5 oyuncuyu söyler misiniz? Özellikle dikkatinizi çeken futbolcular kimler oldu?

5 futbolcudan ziyade hazır olan çok oyuncu var. Ferdi girecek. İyi bir Hakan Çalhanoğlu, takım için çok özel. Daha Kenan girecek. Deniz Gül gibi yeni oyuncular geldiğinde iyi bir kadro ortaya çıkıyor. Tek problem bence stoperlerin performansı olacak. Onların performansı yükseldiğinde takımımızın bu kupadaki şansı çok yüksek olacak.



MONTELLA BİR KONUDA ZORLANACAK!



Herkes Can Uzun'u konuşuyor, "Top ayağına yakışıyor" diye... Onda ne görüyorsunuz?

Bu turnuvada Arda ve Hakan'dan sonra oynayacağı sisteme göre 3 ya da 4. orta sahayı seçecek Montella çok zorlanacak gibi görünüyor. Çünkü çok alternatifi var. Can Uzun önemli bir oyuncu. Öncelik de onda olmayacak diye düşünüyorum. Ama oynadığında çok faydalı olacağı kesin.

Montella genelde Kerem'i santrfor sürüp, santrforsuz oyunu oynuyor. Son iki maçta Deniz'i öne sürerek farklı bir sistem deniyor. Sizce bu oyuncu grubu ile başlangıç hikâyesi nasıl olur?

Takımdaki santrfor Deniz bana göre çok yükselecek bir oyuncu. Performansı artacak bir oyuncu ama gruptan çıkmamız ve play-off'tan sonra Kerem'in performansı önemli. Kenan, Barış gibi oyuncular gole yakın oyuncular. Takım olarak oynandığında başka bir isme gerek kalacağını düşünmüyorum. Gruptan çıktıktan sonra kaliteli takımlar bizi zorlayacaktır.

Sakat oyunculardan Hakan ve Kerem oyuna girdi. Geriye Kenan ve Ferdi kaldı. Hakan'ı nasıl değerlendirirsiniz?

Hakan bu takımın bana göre en önemli profili. Hem sosyal açıdan hem takımdaşlık açısından oldukça başarılı. Bu takımın dokusunu oluşturdu. Genç ve Ümit Milli Takım'daki tüm süreci oynadı. Kariyeri de çok yüksek bir şekilde devam ediyor. Montella'nın takım üzerindeki kurduğu etkinin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum.



FENERBAHÇE'YE ORTAK AKIL LAZIM!



Fenerbahçe nasıl başarılı olur?

Biraz esprili bir cevap vermek istiyorum. Bu konu da derin bir konu. Fenerbahçe'nin başarılı olması, şampiyon olması. Her şey iyi yönetilmekten geçiyor. Samandıra da dahil olmak üzere kulübü yönetmek, yönetmek, yönetmek. İyi yönetmek, hakkıyla yönetmek, yöneteceklere yetki vererek yönetmek. Herkesin görev ve vazifesini kişilerin dirayetine bırakmak. Ortak beynin bir araya getirildiği sürgüden geçirilerek yönetmek. Tek başına bir şey yapamazsınız. Umarım Fenerbahçe kendine göre bir model bulur.

Şampiyonluk için ne yapılmalı?

Fenerbahçe'nin yapmadığı bir şey kalmadı. En ünlü teknik direktörü de getirdi ama sonuç alınamadı. Bu sonucun nerede alınamadığı konusunda ciddi bir araştırma yapılmalı. Şampiyonluklar taraftarı, yönetimi, teknik heyeti, medyasıyla bir birliktelikten çıkan sonuçtur. Bu bir kulüp ve futbol aklıyla ortaya konacak top yekün bir başarıdır. Fenerbahçe'nin bunu iyice masaya yatırması gerek. Karşıdan bakıyorum ki değerlendirmeler biraz üst perdeden gibi geliyor.



GEÇİŞ OYUNU BİZİM İÇİN BÜYÜK AVANTAJ



Venezuela'yı yendik ama zaman zaman tempo düştü. Normal mi?

Koşan bir takımla oynadık. Sert ve alan daraltan. Hızlı çıkan. Uzun yolculuktan gelen ve burada uzun yolculuklar yapacak olan, Amerika'daki saat sistemine uyum sağlayacak bir takım için ortaya konan performans normal. İlk maça kadar takım kendini daha iyi toparlayacaktır.

Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki gerçekçi hedefi ne olmalı?

Milli Takım'a rakip olarak benim gördüğüm, her takım güçlüdür, birbirine sürpriz yapabilir ama bizim takımın Fransa, Almanya, İngiltere, Portekiz, Brezilya, İspanya gibi takımlarla erken karşılaşmaması durumunda yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Bunlarla karşılaştığımızda sürpriz yapabiliriz ama zorlanabiliriz de.

Önde baskı, alan daraltma, pres milli takımda gördüğümüz şeyler ama son maçlarda görmedik. Nasıl yorumlarsınız?

Oyunun en önemli parçası geçişler. Savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişlerdeki takımın özellikli oyuncuları var. Hem yerleşim hem de bu geçişi yapacak zekâya, oyun kalitesine sahip, dayanıklılığı yüksek oyunculardan kuruluyuz. Özellikle orta sahamız, savunmamız bu konuda çok iyi. Geçiş oyununu iyi oynuyorlar. Özellikle hücumdan savunmaya geçişi. Takımın bu oyuncuları tek mevki oyuncuları olmaktan çok daha fazla mevkide oynuyor olmaları da büyük avantaj.

Türkiye sürpriz yapabilecek takımlar arasında gösteriliyor. Katılır mısınız?

Sürpriz yapabilecek bir takım olduğu aşikâr. Takım içinde yıldız olabilecek oyuncular da var. Bu oyuncuların bağları güçlendikçe bütün dereceleri yapacak potansiyele sahip olacaklarını düşünüyorum.



ARDA GÜLER KENDİNE YATIRIM YAPIYOR



Önemli şampiyonalarda bir varız, uzun süre yokuz. Süreklilik için ne yapılmalı?

Çok uzun bir konu. Uzun uzun tartışılması gereken bir konu. Türkiye, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip. Türkiye futbol ve diğer branşlarda zaman zaman başarılı sonuçlar alsa da istikrarlı gidişleri bir türlü yakalayamamış durumda. Buna olimpiyatlardan da örnek verebiliriz. Kadın voleybolda bunu değiştirdim ama onlar da zaman zaman iniş çıkış yaşıyor. Spordaki tesisleşmenin, tabana yaymanın, yolu belli. Tesisler, yeniden planlanmalar, futbolun altyapısı için yapılanmalar gerekli. Yıldız oyuncuların çoğu yabancı ülkelerde yetişmiş isimlerden oluşuyor. Başlı başına bir konu. Her kurum bunu ciddi şekilde tartışmalı.

Arda'nın lidere dönüşmesi için neler yapması gerek?

Arda çok yetenekli bir oyuncu. Bunu kanıtladı. Futbol becerileri üst düzey. Real Madrid'de aldığı süre ve başarısı ortada. Milli Takım'da yaptıkları ortada. Büyük oyuncular büyük karakterlerdir. Büyük karakter olabilmeyi başarmak büyük donanım gerektirir. Arda kendine yatırım yapacaktır ama karakterine ve sahip olduğu değerlerin bilincine yaptığı yatırım, entelektüelliğine yaptığı yatırım onu dünya yıldızı haline getirecek.