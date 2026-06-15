İnancımızı kaybetmeyelim

“Avustralya karşısında 30 şutumuz var, şans yanınızda değilse olmuyor. Yenilince eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor, adil olmasa bile. Hemen eleştirmeyelim, daha iyisini yapacağız.”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya mağlubiyetinin sebebini açıklarken, Türk halkından istekte bulundu. "Rakip kontratakları kullandı ve iki gol yedik, üzgünüz" diyen İtalyan çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız. Daha zamanımız var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her şeyi denedik, olmadı. Golü bulsak, çok farklı olurdu. 30 tane şut var, şans yanınızda değilse, kaybediyorsunuz. Burada önemli olan inancımızı kaybetmememiz. Çok uzun boylular, bu tip bir rakiple mücadele etmek kolay değil. Avustralya çok iyi oynadı."

'KONTRATAKLARI ENGELLEYEMEDİK'

Eleştirilere sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Montella, "Kaybedince eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor, adil olmasa bile. Gol atamayınca hemen eleştirmemeliyiz, bunu yapmayalım. Kontratakları engellememiz gerekiyordu. O anda Mert ve Salih hamlesi yaptık. Arda ve Hakan uzun zamandır 90 dakika oynamıyordu. Yanlarına enerji koyacak oyuncular koymamız gerekiyordu" diye konuştu. Oyuncularına da parantez açarak, "Kerem sahaya ruhunu koydu. Can forvet arkası oynuyor, Arda'yı sonuna kadar tutmak istedim. Kenan da solda oynadı. Can'a yer bulamadık" dedi.