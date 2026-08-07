FATİH DOĞAN

Futbol hikâyeler oyunudur! Kralove deplasmanında Beşiktaş, tur için büyük avantaj sağlasa da Ouattara'nın 71'de kırmızı görüp 10 kişi kalmasından sonra İtaliano'nun, 76'da oyuncu değişikliklerine gidip Semih'le ileriyi ikilemesi maçı kazandırmıştır. 0-0 biten ilk yarının hikâyesi farklıydı. Skorun anlattığı kadar rahat bir 45 dakika oynanmadı. Siyah-beyazlıların temel problemi topa sahip olmak değil, topun arkasında doğru mesafeyi kuramamak oldu. İlk yarı hızlı oynamakla panik havası veren pas hataları da izledik. Olumlu taraf ise Beşiktaş, savunmada paniğe kapılmadı. Hradec'in geçişlerine izin verse de kontrolü tamamen bırakmadı. Ama ikinci yarı için mesaj açık; bu tempo Beşiktaş'a yetmez. Orta saha daha kompakt olacak, geçiş savunması daha sağlam kurulacak, hücumda son pasın kalitesi yükselecek. Çünkü Avrupa'da turu sadece kalite değil, detaylar kazandırır. İkinci yarıda oyunu, İtaliano çevirdi. Ouattara, tecrübesizliğinin yansımasıyla ikinci sarıdan kırmızı görünce İtalyan hoca, Semih'i oyuna alıp forveti ikiledi. Ndidi'yi alıp orta sahayı güçlendirdi. Bir teknik direktör dokunuşuyla gelen zafer oldu. Bu kadro ve oyunla büyük hayaller kurulur mu? Kurulmaz. Bu galibiyetin değeri ve kazanılma şekli alkışlanır.