FATİH DOĞAN

Futbolda iyi başlangıçlar önemlidir. Beşiktaş ilk adımı doğru attı, ilk düğmeyi doğru ilikledi. Muhteşem bir taraftar ve kaptan Orkun'un liderliğinde önemli bir galibiyet başlangıcı yaptı… Siyah-beyazlılar, rakibin kırmızı kart görmesiyle yaklaşık bir saat boyunca sayısal üstünlükle oynadı. Böyle bir senaryoda beklenti, oyunun tamamen kontrol altına alınması ve farkın açılmasıydı. Beşiktaş topa sahip oldu, oyunun temposunu belirledi ancak özellikle son bölgede üretkenlik konusunda istediği seviyeye ulaşamadı. Italiano'nun oyun anlayışının ilk izleri sahaya yansıdı. Takım topu kaybettiğinde ön alanda baskı yaptı, savunma hattı birbirine yakın kaldı ve rakibe net geçiş fırsatları vermedi. Özellikle savunma disiplini ve takım boyunun kısa kalması, sezonun geri kalanı adına umut veren detaylardı. Yeni transferler de ilk resmi sınavlarında olumlu sinyaller verdi. Gol, takımın dinamosuOrkun'dan gelse de oyunu yönlendiren,sorumluluk alan görüntüsüylelider karakterini ortaya koydu. Salih orta sahada savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı kurdu. Nübel fazla zorlanmasa da topu oyuna sokuşu ve sakinliğiyle güven aşıladı. İkinci gol gelmedi ama Beşiktaş istediğinialdı ve tur için avantaj yakaladı. Ancak 10 kişi kalan bir rakibe karşı ikinci golü bulamaması, üzerinde çalışılması gereken en önemli konu olarak öne çıktı. Sezonun ilk resmi maçında ortaya konan mücadele ve oyun disiplini olumlu olsa da, bu kadronun gerçek potansiyeline ulaşması için zamana ihtiyacı var. İlk 90 dakika, umut verendeğerli bir başlangıç oldu.