Dün dünde kaldı cancağızım, yeni şeyler söylemek lazım

Avustralya yenilgisi sadece oyuncuları değil, sabaha karşı meydanları dolduran milyonları da üzdü. Türkiye yine tek yürek, galibiyet şart. Kaliforniya’da kazanırsak umutlar yeniden doğacak

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na yaptığı başlangıç, milyonlarca taraftarın hayallerini ertelemek zorunda bıraktı. Avustralya karşısında alınan mağlubiyet yalnızca sahadaki oyuncuları değil, sabaha karşı ekran başına geçen ve meydanları dolduran Türk futbolseverleri de derinden üzdü. Şimdi gözler Paraguay ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Mücadele yarın sabaha karşı TSİ 06.00'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde. Bu maç sadece 3 puan mücadelesi değil aynı zamanda yeniden ayağa kalkma, öz güveni tazeleme sınavı olacak. Milyonlarca taraftar yine ekran başına koşacak, meydanları dolduracak. Yürekler Ay-Yıldızlı ekiple atacak. İlk maçın üzüntüsünü unutturacak bir performans ve sahada son düdüğe kadar mücadele eden bir takım görmek istiyoruz. Şimdi söz sırası futbolcularda. Türk futbolunun en büyük gücü, zor anlarda gösterdiği reaksiyonlardır. Paraguay karşısında alınacak bir galibiyet sadece üç puan değil, aynı zamanda yeniden doğan umutlar anlamına geliyor.



'ÇOĞU İNSANDAN DAHA TÜRKÜM'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Ben aslında Türküm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum."



KENAN GÖREVE ARDA MERKEZE!

Paraguay'a karşı Kenan Yıldız ve Mert Müldür 11'e girecek. Arda ise 10 numarada oyuna yön verecek

TEKNİK direktör Montella, Paraguay karşısında 11'de iki önemli değişiklik yaparken oyun sistemini de revize edecek. Hafif sakatlığı bulunan ve Avustralya karşısında ikinci yarıda görev alan Kenan Yıldız, as kadroya dönecek. Üretkenlik konusunda sıkıntı yaşayan milliler için Kenan'ın varlığı, rakip savunmayı zorlayacak önemli bir koz olacak. İtalyan çalıştırıcı, Paraguay karşısında Arda Güler'i oyun kurucu olarak merkezde oynatacak. Sağ bekte Zeki'nin yerine Mert Müldür görev alacak. Orta sahada Hakan'ın yanında Orkun Kökçü yer bulacak. Barış Alper ise bu kez sağ kanatta forma giyecek. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk müsabakada kenarda tuttuğu Can Uzun'dan bu kez gidişata göre faydalanacak.



DÜNYA KUPASI DEĞİL SANKİ DÜNYA TURU

MİLLİ Takım, oynayacağı 3 maç için neredeyse dünya turu yapıyor. Avustralya müsabakası için Arizona'dan Vancouver'a 2 bin kilometre gidip, tekrar buraya dönen Ay-Yıldızlılar, Paraguay sınavı nedeniyle bin 83 kilometrelik mesafede bulunan San Jose'ye geçti. Milliler, mücadelenin ardından yeniden Mesa'daki kamp merkezine ulaşacak. Üç gün yine Arizona'da kalacak Türkiye, daha sonra da 550 kilometre uçuş mesafesinde bulunan Kaliforniya'daki Carson kentine ulaşacak ve ABD maçına çıkacak. 3 maç için toplam 7 bin 200 kilometre yol gidecek Türkiye, 48 takım arasında en fazla mesafe kat edecek 9. takım konumunda yer alıyor.