Aman Dikkat! Öfkemizin esiri olmayalım

Avustralya yenilgisi sonrası 5-6 saatlik bir yolculukla Arizona'ya dönüldü. Oyuncular daha çok gelen tepkilere odaklandı! Montella ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun toplantıları vardı. Takım hırs küpü, içten içe bir öfke de var. Samet ve Uğurcan'ın mesajları, biriken hırsı ve öfkeyi gösterdi. Bunu kontrol etmeliyiz.

A Milli Takım'ı 22 Mayıs'ta Riva'da başlayan kamptan bu yana gölge gibi takip ediyorum. Oyunculara inancım ve güvenim tam. Paraguay maçını kazanarak gruptan çıkma hedefine ulaşacaklarına inanıyorum. Ama 'Dost acı söyler' derler ya Paraguay maçından önce şu tehlikeye dikkat çekmeden olmaz. Kontrolsüz güç güç değildir. Türkiye, Avustralya'ya yenilince ortalık karıştı. Haliyle beklentiler büyük olunca, hayal kırıklıkları da büyük olur. Eleştiriler aynı zamanda beklentiyi ve inancı doğuran takımı onurlandırma anlamı da taşır.

İLK MAÇTA YAŞANAN IŞ KAZASIYDI



Milliler, Avustralya'ya hazırlanırken de maçtan sonra da tespitlerde analizlerde hiçbir boşluk yoktu. Takım gol yollarını aşamadığı için ve iki atakta iki gol yediği için bu talihsiz sonuçla karşılaştı. Ben bunu bir iş kazası olarak değerlendiriyorum. Sorun günün sorunu değil. Türkiye'nin var olan sorununun yansıması. Milli Takım kendisinden büyük takımlara karşı, kendi seviyesindeki takımlara karşı her zaman güçlü oyun oynadı ama kendisinden katbekat zayıf olan, kapanan takımlara karşı sorun yaşadı. Montella'ya A planından ziyade B ve C planları konusunda, kapanan takımlara karşı gerekli aksiyonları alamaması, alternatifleri üretememe, teknik zenginlikleri oluşturamama konusunda hep eleştiriler vardı. Eleştirileri geçmişteki sorunların yansıması olarak görebiliriz.

SİNİRLERİ KONTROL ETMELİYİZ



Paraguay'ı yenip gruptan çıkılacağına inancım yüksek. Kaliteli ve uyumlu bir takımız. Kendi aralarında bir sorun olmadığını düşünüyorum. Birliktelik olmasa son iki yıldaki başarılar olmazdı. Ama keskin sirke küpüne zarar diye de bir söz var. Oluşan bu gerginliğin, maç kazanmak adına gösterilen hırsın iyi kontrol edilmesi gerek. Hırs bizi kırmızı kartla, bireysel bir hatayla karşı karşıya bırakabilir. O yüzden diyoruz ki gereğinden fazla hırs ve öfke takıma zarar verir. Dengeli, akıllı ve stratejik olmak zorundayız. Hırs başka bir şey, hırsın esiri olmak başka bir şey... Milli oyunculara söyleyeceğim şudur; bir şeyleri ispat etmek zorunda değilsiniz. Bu yükün altında kontrolü kaybetmemelisiniz. Gücünüzü akılcı kullanmalı, hırsınızı sahaya doğru yansıtmalısınız.



PARAGUAY MAÇINA 2.5 DEĞİŞİKLİK!



Kenan Yıldız ile Mert Müldür'ün ilk 11'e geçtiği, Barış Alper'in mevkisinin değiştiği bir kadro ile Paraguay karşısına çıkacağız

1-KENAN Yıldız geri dönüyor... Avustralya maçının ikinci 45 dakikasındaki oyunu Montella'yı mutlu etti.

2-KENAN 11'e dönünce Barış Alper Yılmaz'ın mevkisi değişecek. Montella, EURO 2024'te olduğu gibi Barış'ı forvet hattında kullanacak. Sert ve güçlü Paraguay savunmasının dengesini bozacak. Kerem kulübeye çekilecek.

3-ARDA Güler yine sağ kanatta oynayacak ama daha çok içeri gelen bir görevi olacak. Zeki daha çok defansta kalmayı tercih eden bir oyuncu olduğu için Mert Müldür'ün sağ bekte görev yapıp ileride Arda- Barış ve diğer oyunculara destek olması bekleniyor.

4-DENİZ Gül gibi uzun bir santrforun rakibi bozabileceğini, olmazsa çapraz koşularla arkadaşlarına pozisyon açabileceğini düşünüyorum. Ancak hoca, Barış'la başlayıp, Deniz'le değişime gidebilir bir görüntü içinde.

5-TEMEL faktör Can Uzun'un enerjisi. Kuzey Makedonya ve Venezuela hazırlık maçlarındaki Can topla ilişkisi yüksek, kalabalık defans arasında iyi işler yapıyor. Santrfor bölgesinde ve gerisinde orta sahadan dikine gitme becerisi var.

Hocanın Can'ı ikinci yarıda kullanmasını bekliyoruz.

6-ORTA sahada Hakan dışında, Orkun ve İsmail ikilisinden de vazgeçilmesini beklemiyorum. Son taktik idmanda hocanın düşüncesinde bir değişiklik olur mu onu da şu an kestirmek mümkün değil. Kenan ve Mert'in 11'e geçtiği, Barış'ın mevkisinin değiştiği bir rotasyonla Paraguay karşısına çıkacağız gibi görünüyor.



NASIL KAZANIRIZ?



1- Hakan, oyunun temposunu belirlemeli. Mümkün olduğunca yüksek ve hızlı olmalı. Paraguay'ın orta blok savunmasını sabırla çevirmek gerekiyor.

2- Bekler, hücuma destek vermeli; özellikle kanat genişliği önemli.

3-Arda çizgiler arasında topla buluşursa, isabetli şutlar ve arapaslarla Paraguay'ın sert savunma yapısı bozulabilir.

4-Top kaybı sonrası 5-6 saniyelik karşı pres çok önemli; çünkü Paraguay topu kazandıktan sonraki geçişlerde çok tehlikeli oluyor.

5- Duran toplarda Gustavo Gomez yakın markajla kontrol edilmeli.

6-Türkiye erken gol yerse bile paniğe kapılmamalı.



'ÖZÜR MAÇIMIZ OLACAK'

BİZİM Çocuklar, Paraguay karşılaşmasını üzdükleri Türk halkına karşı bir özür maçı olarak görüyor. Önceki gün basın toplantısı yapan Uğurcan ile Samet takım adına şu mesajı verdi: "Sokakları dolduran halkımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Tribünde çocukları ağlattık. Paraguay bizim tüm Türk halkından özür maçımız olacak. Sonuna kadar savaşacağız. Takımı buraya kadar biz getirdik. İki maçı da alarak sonuna kadar gideceğiz."

DAHA SERT, DAHA KENETLENMİŞ



AVUSTRALYA yenilgisi sonrası 5-6 saatlik bir yolculukla Arizona'ya dönüldü. Oyuncular daha çok gelen tepkilere odaklandı. Montella ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun toplantıları vardı. İkinci gün daha sakin geçti. Aldığım bilgi şu yönde; kendi aralarında sürekli sohbet ettikleri için bu mağlubiyet takımı daha da sertleştirdi ve kenetledi. Futbolcular hırs küpü, içten içe bir öfke de var. Son basın toplantısında Samet Akaydın ve Uğurcan Çakır'ın mesajları takım içinde biriken hırsı ve öfkeyi gösterdi. Hırs ve öfke kontrolü milli takımın önündeki en büyük engel.



AVUSTRALYA'DAN DAHA SAVUNMACILAR



Paraguay geçiş oyunu ile sonuca gitmeye çalışan bir ekip. İşte madde madde cumartesi TSİ 06.00'da karşılaşacağımız rakibin öne çıkanları:

1-PARAGUAY, teknik direktörü Gustavo Alfaro'nun gelişinin ardından 16 yıl sonra dünya kupalarına katıldı. Elemelerde maç başına 0,56 gol yedi.

Rakiplerine maç başına 9,8 şut izni verdi. Topa sahip olma oranı yaklaşık %37-38 seviyesindeydi; yani oyunu savunma ve geçiş üzerine kurdular. Bu rakamlar, onları CONMEBOL'un en az gol yiyen ekiplerinden biri yaptı.

2- MUHTEMEL savunma dörtlüsünde yer alan isimlerden Juan Caceres'in (sağ bek) hücum katkısı sınırlı. Gustavo Gomez (stoper) aynı zamanda takım kaptanı ve duran toplarda gol tehdidi yaratabiliyor. Omar Alderete sert ve fiziksel. Ara sıra duran toplarda skor üretebiliyor. Junior Alonso genelde savunma öncelikli.

3-PARAGUAY'IN en etkili oyuncuları; Julio Enciso; dribbling, ara pas ve uzaktan şut özellikleriyle en tehlikeli isim. Miguel Almiron; hızlı geçiş hücumlarının lideri. Özellikle açık alan bulduğunda çok etkili. Kaptan Gustavo Gomez savunanın liderliğini üstlenmesi kadar duran toplarda gol kovalıyor.



ABD'DEN NEDEN FARK YEDİLER?



ABD'YE 4-1 yenilmelerinin birkaç temel nedeni var. Ve bizim için iyi bir örnek. ABD çok önde baskı yaptı ve Paraguay'ın uzun toplarla çıkışını engelledi. Paraguay orta sahada sayısal olarak eksik kaldı. Savunma çizgisi alışık olmadığı kadar geriye itildi. Topu kazandıklarında Enciso ve Almiron'u yeterince hızlı besleyemediler. Ev sahibi ABD'nin temposuna ve geniş alanda yaptığı koşulara cevap veremediler. Kısacası; Paraguay'ın güçlü olduğu "kompakt savunma + kontra" düzeni ABD'nin baskısıyla bozuldu.