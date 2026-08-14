FATİH DOĞAN

Beşiktaş, Kralove'yi eleyerek bir turdan daha fazlasını kazandı: Güven... Ortada ilginç ve altı çizilmesi gereken önemli bir istatistik var. Dört maç, dört galibiyet ve kalesini gole kapatması… Bu turun asıl değeri skordan çok, Beşiktaş'ın oyun karakterinin şekillenmesi. Midtjylland karşısında iki maçta alınan galibiyetlerin ardından Kralove karşısında da 4 maçta 4 galibiyet ve sıfır gol… İtaliano'nun takımı henüz hücumda kusursuz değil ama savunmada ne yaptığını biliyor. Nübel güven veriyor, Djalo-Emirhan ikilisi sağlam duruyor, Orkun ve Salih merkezde oyunun dengesini kuruyor.

Şimdi sıra bu savunma disiplinine hücum kalitesini eklemekte.

Trossard bunun önemli parçalarından biri olacak. Cerny ise şimdiden 'Ben de buradayım' dedi. Vlahovic oynamak için heyecanlanıyor. Cerny için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çek oyuncu, kendi ülkesinin takımına karşı bu kez sorumluluk aldı. Golü kadar savunma arkasına yaptığı koşu ve doğru zamanda hızlanması önemliydi. Trossard tam olarak hazır olduğunda Beşiktaş'ın hücumdaki seçenekleri ve özellikle son bölgede üretkenliği artacak. Cerny'nin formu ile Trossard'ın kalitesi birleştiğinde kanatlarda ciddi bir rekabet doğacak.

Beşiktaş şimdi Kauno Zalgiris ile play-off oynayacak. Her maç zor ama Avrupa'da garanti diye bir şey yok ama artık favori Beşiktaş.