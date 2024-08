İSKENDER GÜNEN

İlk maçta alınan 2-0'lık sonuç doğaldır ki, turu geçmek için büyük bir avantaj. Rakibin gücü her ne kadar sizden daha altta da olsa sorun çıkarabilecek bir yapıları var. Çünkü ilk karşılaşmada Uğurcan'ın mükemmel performansı ile sonuç geldi. Bu maçta da Uğurcan'ın dört kritik pozisyonda önemli kurtarışları vardı. Yani savunmada yetersizlikler olduğu gerçeği görülüyor. Orta alanda Lundstram, Ozan ve Cihan… Lundstram'ın her iki maçta da seyrettiğim kadarıyla henüz takıma büyük bir katkı yaptığı düşüncesinde değilim. Ozan Tufan'ın ise yeri savunmanın önündeki ikiliden birisi değil. Şu an Bardhi, Ozan Tufan'dan bir adım önde gibi gözüküyor. Cihan, büyük bir yetenek. Oyun aklı üst düzeyde, çok genç ve gelişmeye açık. Bu sezon Trabzonspor'un yaptığı en önemli transfer olarak öne çıkmakta. Sağ kenarda ilk kez forma giyen Malheiro, hücum aksiyonlarında önemli katkılar yapacağının işaretlerini verdi. Visca, geçen sezon Meunier birlikteliğinden sonra Malheiro ile iyi bir ikili olacaktır. İleride ise Trezeguet, bireysel becerileri olan bir isim, yalnız en önemli sorunu pas-şut tercih yanlışlığı. Visca, ilk maçta olduğu gibi, yine önde atak girişimlerinin odak noktasıydı ve Draguş'un golünde asisti yapan isimdi. Dragus, önemli bir futbolcu, yalnız iki maçta gözlemleyebildiğimiz kadarıyla Onuachu, Sörloth ve Cornelius gibi bir oyuncu değil. Mutlaka önde yukarıda belirtiğim üç oyuncu türü bir forvet gerekiyor.