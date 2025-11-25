İSKENDER GÜNEN

Visca'nın şanssız şekilde sakatlanmasından sonra rakip 10 kişi kaldığında dakika 10'du. Yani her şey Trabzonspor lehinde ama gel gör ki rakibin sorunlar yaşaması gerekirken sorunları yaşayan Trabzonspor oldu. Sonuçtan bağımsız olarak karşılaşmayı Trabzonspor açısından büyük bir hayal kırıklığı olarak yorumlamak gerekmekte. Çünkü oyunda kontrolü almak ve oyunu istediği şekilde kurgulamak olanağı varken rakibe bu kadar oynama olanağı nasıl verilir. Yenilen birinci golde duran top ardından Okay'ın yaptığı anlamsız hata, ikinci golde ise Batagov'un hatası öne çıktı. 10 kişi kalan bir rakibe karşı basitçe yenilen iki gol oldu. Önde rakibin arkasına koşu yapan, pozisyonlar bulan Augusto'nun attığı golden başka kaçırdığı bir gol pozisyonu daha var.

İkinci yarı ise daha fazla önde basan, her iki kenardan da geliştirilen ataklarla pozisyonlar bulmaya başlayan bir Trabzonspor vardı. Takımı ayakta tutan genç isim Oulai oldu. Olaigbe ve Zubkov'un daha fazla katkı vermeleri gereken pozisyonlar var. Beraberlik golü penaltı ile Onuachu'dan geldi. Sonradan oyuna giren Muçi oyunu çözen ve öne çıkan oyuncu oldu. Önce galibiyet golünü getiren ardından da yine Trabzonspor'un duran top kaynaklı yediği üçüncü gol sonrasında ise mükemmel vuruşla takımına 3 puanı getiren isim oldu. Bu galibiyet zirve yarışında büyük önem taşıyor.