İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor, her geçen gün kendi kimliğine gelişerek gelmekte. Kimlik, büyük takım olgusudur. Genç ve deneyimsiz oyuncular olmasına rağmen Trabzonspor, bir sistem takımı olma yolunda. Fatih Tekke gerçekten büyük bir iş başarıyor. Daha iyisini yapabilirler mi, o da 'hücumda istenilen düzeye geldikleri zaman' olarak yorumlanabilir. Saha içi yardımlaşmayı iyi yapan ve mücadele gücü yüksek bir Trabzon vardı sahada. Sağ kenarda Pina, mükemmel bir performans gösterdi. Savic-Bagatov ikilisi, Osimhen ile iyi savaştı ve rakibi etkisiz kılmayı başardılar. Orta alanda ise Christ Oulai dünkü karşılaşmanın en iyi oyuncusu olarak öne çıktı. Top saklama becerisi, dribbling özelliğiyle Folcarelli ile beraber orta sahayı iyi kontrol ettiler.







Savunma ve ortada istenilen performans ortaya konulmasına rağmen sorun, ön alanda. Çünkü ileride oynayan 3 futbolcu da çok fazla top kayıpları yaptı. Muçi'nin sahada varlığıyla yokluğu belli değildi. Yaptığı top kayıpları, Galatasaray ataklarının başlangıcı oldu. Rakibin eksik yakalandığı pozisyonlarda daha çabuk ve etkili atak girişimleri gerçekleştirilse sonuç çok daha farklı olurdu. Kısıtlı bir kadroya sahip olmasına karşın Trabzonspor'un ligde bulunduğu durum, geçtiğimiz yıllara göre çok daha ilerisi için ümit veren bir konumda. Şampiyonluk yarışının içerisinde olabilirler mi, bunu zaman gösterecek. Ama bir başka gerçek var ki; oynadıkları oyun, her geçen gün birlikte düşünme ve paylaşma olgusunun sahaya yansımasıdır.