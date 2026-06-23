İSKENDER GÜNEN

Dünya Kupası'na vedaya çıkıyoruz… ABD maçında hedefimiz ne olmalı?

Dünya Kupası hayali sona ermiş olsa da ABD ile oynanacak son karşılaşma önemli bir sınav niteliği taşıyor. Çünkü bu maç takımın karakterini, geleceğe bakışını, yeniden ayağa kalkma isteğini gösterme fırsatı. Büyük turnuvalarda elenmek her zaman kabul edilemez. Hele ki kısa süre önce EURO 2024'te çeyrek final oynayan bir takımın Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalması daha çok sorgulanır. Ancak futbolun gerçeği şudur; başarısızlık dönemlerinde verilen tepkiler, geleceği belirler… Bu karşılaşmada hedef sadece gol atmak ya da bir puan almak olmamalı. Bunlar moral açısından değer taşır. Ancak daha önemlisi, sahada yeniden mücadele eden, öz güvenini kazanmaya çalışan ve takım olma duygusunu gösteren bir A Milli Takım izletilmesi gerekmektedir. Sonuç ne olursa olsun, önemli olan bu sürecin doğru değerlendirilmesidir. Futbolda her büyük dönüşüm önce küçük bir umut ışığıyla başlar.



Bu takım 2024'te çeyrek final oynadı. Ancak iki maçta tek gol atamadı. İki yıl gibi kısa sürede nasıl bu kadar geriledik?

Futbolda başarı kadar süreklilik de önemlidir. 2024 yılında gösterdiği mücadele, inanç ve takım ruhuyla milyonları gururlandıran milli takım kısa sürede bambaşka bir görüntüye büründü. 2026 Dünya Kupası süresinde ortaya çıkan etkisizlik ve gol yollarındaki üretimsizlik, sadece bir turnuva başarısızlığı değil. Daha derin sorunların işareti olarak görülmeli. Bu düşüşün tek bir nedeni yok. Oyuncu performanslarındaki dalgalanmalar, oyun anlayışındaki belirsizlikler, takım içindeki istikrar sorunu ve uzun vadeli planlama eksiklikleri bu tablonun oluşmasında etkili oldu. 2024'te A Milli Takım'ın en büyük gücü, mücadele azmi ve birlikte hareket edebilmesiydi. Ancak futbolda rakipler sizi zaman içinde analiz eder, başarıyı sürdürebilmek için yeni çözümler üretmek, oyunu geliştirmek ve değişime ayak uydurmak gerekmektedir. Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı bir son değil, önemli bir uyarıdır. Geçmiş başarılarla övünmek yerine geleceğin takımını bugünden kurmak büyük önem teşkil ediyor.

BU BİZE BİR UYARI

24 yıl bekledik, 2 maç sonunda Haiti ile birlikte ilk elenen takım olduk. Milli Takım'ın kapasitesi bu muydu, biz mi gözümüzde büyüttük? Yanlışlar nelerdi?

Öncelikle gerçekçi olmak gerekmekte. Türkiye son yıllarda Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen, piyasa değeri yüksek ve bireysel becerileri tartışılmayacak bir jenerasyon yakaladı. Ancak futbol sadece bireysel kaliteyle oynanmıyor. Dünya Kupası gibi organizasyonlarda takım kimliği, oyun planı ve mental güç, en az yetenek kadar belirleyici oluyor. Türkiye'nin en büyük sorunu ne yapmak istediğini sahada net bir şekilde ortaya koyamamasıydı. Hücumda üretkenlik eksik kaldı, savunmada yapılan basit hatalar ağır sonuçlar doğurdu. Oyuncuların üzerindeki baskı da performansı olumsuz etkiledi. Peki biz bu takımı gözümüzde fazla mı büyüttük? Bir ölçüde evet. Eleme maçlarında ve hazırlık karşılaşmalarında alınan sonuçlar beklentileri yükseltti. Ancak Dünya Kupası'nın seviyesi farklı. Burada küçük hatalar bile affedilmiyor. Yine de bu başarısızlığı sadece oyunculara ya da teknik heyete yüklemek doğru olmaz. Türk futbolunun yıllardır devam eden altyapı, planlama ve organizasyon sorunları bu turnuvada da ortaya çıktı. İki maç sonunda gelen veda büyük bir hayal kırıklığı yarattı ancak asıl mesele elenmek değil, bu başarısızlıktan doğru dersleri çıkarabilmek. Aksi halde 24 yıllık hasret sona erse bile hayal kırıklıkları sürecektir.

TAKIM RUHU KAZANIR

Turnuva size göre nasıl gidiyor. En beğendiğiniz takımlar hangisi? Sizce sürprizler var mı?

İspanya oyun anlayışı ile Fransa ise yıldız isimleriyle öne çıktı. Arjantin, Messi'nin ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla dikkat çekiyor. İngiltere, Hollanda ve Almanya güçlü kadrosuyla şampiyonluk adayları arasında gösterilebilir. Sürprizler ise Yeşil Burun Adaları, Fas, İran, Güney Kore. Favoriler bir hayli fazla. Ama sadece yıldızlar değil, takım ruhunu sahaya yansıtan diğerlerine göre çok daha öne çıkacaktır.

REKABET YOKSA GELİŞİM OLMAZ

Montella geldiğinden beri aynı kadroya sarıldı. Bu kadronun artık değişmesi gerekiyor mu? Kimlere haksızlık edildi?

Milli Takım teknik direktörlerinin en büyük görevi sadece mevcut kadroyu yönetmek değil, geleceğin takımını da hazırlamaktır. Aynı isimlere sürekli güvenmek bazen istikrar getirir ancak performansı düşen oyuncuların forması garanti hale gelirse rekabet ortamı zarar görür. Montella döneminde bazı oyuncular kendilerini kanıtlama fırsatını yeterince bulamadı. Özellikle kulüplerinde düzenli oynayan genç ve yükselişte olan futbolcuların milli takımda daha fazla değerlendirilmesi gerekiyor. Kadroya alınan bazı isimlerin forma şansı bulamaması da ayrı bir sorun. Özellikle hücum hattında ve orta sahada alternatiflerin artırılması gerekmekte. Rekabetin olmadığı yerde gelişim de zorlaşır.