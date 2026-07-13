İSKENDER GÜNEN

2026 Dünya Kupası'nda kelimenin tam anlamıyla Devler Ligi sahnesine girildi. Önceki gece uzatmalara giden maçlarda sinir harbi şeklinde geçen çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bir tarafta erken final niteliğinde Fransa- İspanya, diğer taraftan ise tarihi rekabetlerin en büyüğü olan Arjantin- İngiltere… Turnuva tarihinde ilk kez FIFA sıralamasının ilk 4 sırasındaki takım, aynı anda yarı finale adını yazdırarak futbolseverle kusursuz bir menü sundu. Çeyrek finalde İngiltere'nin Haaland'lı Norveç'i, son şampiyon Arjantin'in ise İsviçre'yi ancak 120 dakikalık büyük mücadele sonunda eleyebilmesi turnuvanın ne denli yüksek bir fiziksel ve taktiksel kalitede geçtiğinin en önemli göstergesi olarak yorumlanabilir.

TURU GEÇEN MUTLAK FAVORİ

Herkesin gözü hiç kuşkusuz Fransaİspanya erken finalinde. Mbappe'li Fransa'nın pragmatik ve makine düzenindeki oyunu, İspanya'nın büyüleyici pas kalitesine karşı turnuvanın en büyük sınavını verecek. Bu turu geçen takım, finalin mutlak favorisi olacaktır. Diğer tarafta ise nostaljik bir hesaplaşma var. Son turnuvasında tacını korumak isteyen Messi ile milli takım şansızlığını kırmak isteyen Kane karşı karşıya gelecek. 120 dakikalık yorgunlukların ardından bu iki dev eşleşmeden kimin finale yükseleceğini kestirmek güç. Ancak kesin olan tek şey, futbol tarihinin en epik yarı finallerinden birine tanıklık edeceğiz…

LİONEL MESSİ SON BAŞYAPITINI İŞLİYOR!

2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi sadece futbol oynamıyor adeta görkemli kariyerinin son başyapıtını tuvale işliyor. Son şampiyon unvanıyla geldiği bu turnuvada ilerleyen yaşına rağmen Arjantin'in saha içi aklı, lideri ve en büyük güvencesi olmaya devam etmekte. Attığı gollerle, yaptığı asistlerle bir futbol sosu ortaya koyuyor.

'SU MOLASI' OYUN RİTMİNİ DÜŞÜRÜYOR

Bir başka dikkat çekilecek önemli konu ise; görünen o ki endüstriyel futbol, klasik futbolun ruhunu öldürmekte. 'Su molası' adı altında yapılan molaların takımların oyun ritmini düşürdüğü inancındayım. Almanya ve Portekiz'in erken vedası ve beklentilerin uzağındaki Türkiye'nin hayal kırıklığı yaratması, Fas, Norveç ve Yeşil Burun'un renk kattığı turnuvada bundan sonra hata payı yok…