İSKENDER GÜNEN

Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesinde Trabzonspor mükemmel bir geceye imza attı. Thomas Reis ilk maçında farklı bir 11 ile ve taktik anlayışıyla takımını sahaya sürdü. Savunma ile orta saha arasındaki mesafeyi oldukça dar tutarak Galatasaray'ın yaratıcı ayaklarına hareket alanı tanımayan bordo-mavililer, kazandığı toplarla dikine ve öldürücü hücumlar gerçekleştirdi. Hoca, Onuachu yerine Franculino'yu tercih etti. Aral'ın yerine ise Saviolo ile başladı. Saviolo ve Salah'ın patlayıcı hızlarından yararlandı, Salah gerçekten dün akşam bir kez daha görüldü ki Trabzonspor'un her şeyi. Attığı 3 gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu. İlk yarı 3 farklı sonuç... Doğaldır ki ikinci yarıda Trabzonspor oyunu daha çok kendi alanında kabul etti. Ama Galatasaray'ın girdiği 2 gol pozisyonunda kaleci Onana'nın öne çıktığı anlardan başka, rakibe pozisyon vermedi. Orta alanda Fabinho gün geçtikçe takıma daha fazla katkı sağlayacağının mesajlarını verdi. Melih ise takımın görünmez kahramanlarından biriydi. Sezon başından beri çalkantılarla geçen 5 haftadan sonra böyle büyük bir maçta ortaya konan oyun ve alınan farklı skor yeniden diriliş olarak yorumlanabilir.