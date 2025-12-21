Beşiktaş evinde kazanarak gerçekten derin bir "Oh" çekti... Aksi bir sonuç deprem etkisi yaratırdı. Eksik çok, sakat çok... Üstüne Abraham da sakatlanınca Beşiktaş'ın oynayacak futbolcusu bile kalmadı. Transfer dönemindeki plansızlık Beşiktaş'ın bugünlerde acı çekmesine neden oluyor. Bu kadar soruna rağmen tribüne gelen taraftar için ne yazsak azdır. O kadar büyük bir sevgi ve vefa var ki, kulüplerine karşı her hafta "Elbet beyaz bir sayfa açacağız" diye hep umut içindeler. Ligin ilk yarısı bitti; Beşiktaş'ın defans kurgusu, bekleri oturmadı. Orta saha desek, aynı durumda. Kanatlar hep sorun... Aslında şu maçtan bu kadar soruna rağmen 3 puan almak müthiş bir şey. Rafa Silva ısınmak için sahaya çıkıyor. Topa zoraki vuruyor. Kendini gizlemek için de siyahlara bürünüp sadece gözleri görünüyor... Banka soyguncusu gibi! Zaten golde de sevinmeyen tek adamdı. Bu uygunsuz tavırlar takımın enerjisini de aşağı çeker... Yollayın da herkes kurtulsun artık..

İlk yarıdaki tıkanıklık sonrası Rashica gibi bir yıldızın devreye girmesi ve attığı nefis gol camianın da taraftarın da umudu oldu. Beşiktaş'ın kadro kalitesini ve derinliğini artırması lazım. Transfer döneminde en az 5 oyuncu şart... Stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, forvet... Bu maçta Abraham sakatlandı, El Bilal Toure yok... Genç Mustafa Hekimoğlu hep sorunlu. Forvete Rashica'yı geçirdi Sergen Yalçın, bu hamlesi golle karşılık verdi. Sonuçta Beşiktaşlı oyuncular mücadele etti, koştu, çabaladı ama sonuç ve kalite bu kadar. Beşiktaş maçları tamamen kontrol altına alıp baskılı oynayamıyor. Rakiplerine oynama fırsatı veriyor. Stresli oldukları, panik halleri her türlü belli oluyordu. Sakin ve rahat değildi kimse… Bunu da normal karşılamak lazım. Beşiktaş'ın devre arasında yapacağı çok iş var..