Beşiktaş'ın bu sezon öne geçtiği maçlarda skoru koruyamama sorunu, siyah-beyazlıların en büyük kronik yarası haline geldi. Aralık 2025 itibarıyla lig ve Avrupa'da toplam 6 kez üstünlüğü elinden kaçırdı, bu da ciddi puan kayıplarına yol açtı. Buna önlem alamayan bir teknik direktörü var.. Sergen Yalçın yapamıyor!.. Bu hastalığa çözüm bulamıyor ve takım bir türlü yoğun bakımdan çıkamıyor.. Gol bulduktan sonra tempo düşüyor, rakibe alan bırakılıyor. Hücumda etkili olurken (Abraham, Cerny gibi isimlerle hızlı başlıyorlar), önde basmayı bırakıp geriye yaslanınca rakip baskıyı artırıyor. İşte aynen böyle oldu.. Bu maçtan önce Beşiktaş 1 puanla Trabzon'dan dönecek deseler herkes mutlu olurdu.. Yazık etti Beşiktaş.. Yine derbi yine aynı senaryo.. 3-1'den maçı verdi.. Sanki 10 kişi değil 7-8 kişi oynadı siyah beyazlı takım.. Ezildikçe ezildi.. Çekildikçe çekildi.. Sen çekiliyorsun da senin stoperlerin çok mu iyi!.. Beklerin kötü.. Kalecin kurtardı ama yememesi gereken toplar da vardı.. Ndidi topları Trabzonspor'a verdi! Koca bir camia kalp sancıları ile maçı tamamladı.. Topu tutamıyorsun, tutacak adamı da kırmızı görecek diye oyundan çıkarıyorsun.. Jurasek sahaya giriyor maçta noktayı koyacak. Ama beceriksiz adam!.. Beşiktaş taraftarı bunu hak etmiyor.. Yüzü gülmüyor, mutlu değil.. Şimdi alınan 1 puana sevinsin mi! Sonuç itibarıyla işte derbi gibi derbi oldu.. Nefis bir maç oldu.. Tadı damakta kalacak kadar güzeldi.. Ali Şansalan ile satırları bitirelim.. Berbat bir maç yönetti!