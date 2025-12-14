Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiği iki maçla sarsılmıştı. Üstüne ligdeki performans düşüklüğü, tartışmaları beraberinde getirmiş ve "Bu takıma ne oldu, niye bu kadar geriye düştü oyun olarak" eleştirileri de yapılmıştı. Antalyaspor maçı, Galatasaray'ın tekrar bu yaşadığı kısa fırtınalı dönemden iyi bir sonuç ve futbolla çıkışı için önemliydi. Ve temiz bir galibiyet aldı. Taraftarı da yönetimi de teknik kadrosu da rahatladı. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda rakibini adeta sahadan sildi. Üst üste yakalanan pozisyonları Osimhen bonkörce harcadı. Öyle bir oyun vardı ki hiçbir Galatasaray taraftarı sonuç için şüpheye düşmedi. İkinci devrede tempo düşürdüler. Antalyaspor da cesaret alarak yüklenmeye başladı. Ama elleri ayaklarına dolandı! Sakatlıktan dönen Yunus resital sundu. Hem bu maç hem de gelecek adına nasıl bir çilingir olduğunu gösterdi. Sane'nin performansı her geçen gün yükseliyor. Sağ kanatta top ayağına gelince "Eyvah" diyenler artık "Haydi Sane" şeklinde beklentiye giriyor. Bir parantez de İcardi'ye açalım. Yine kulübeden geldi, pozisyonun içine girdi, son vuruşunu yaptı, golcülük sanatını icra etti. Maçtan sonra da Osimhen, onu taraftara götürerek üçlü çektirdi. Bu galibiyet karabulutların dağılmasına, tartışmaların üzerine sünger çekilmesine, G.Saray'ın tekrar şampiyonluk havasına girmesine sebep oldu.

