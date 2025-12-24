İki takımın da çok eksiği vardı. Buna rağmen kalite düşmedi. Fenerbahçe de Beşiktaş da kazanmak istedi. Ama daha net pozisyonlar bulan Beşiktaş'tı. Maça asıldı. Beşiktaş'ın kulvarı burası çünkü. Avrupa'ya gideceği yer kupa.. Bu galibiyet ligdeki puan kayıplarını da unutturur, devre arasına güzel girerdi.. İşte Beşiktaş, kendisi için anlamı çok daha fazla olan bu derbiyi aldı. Cerny tam bir derbi canavarı! Kadıköy'de hem ilk golü atıp takımı öne geçirdi hem de 90+1'de fişi çekti. Maçı tek başına çeviren adamdı. Bu sezon Beşiktaş'a geldikten sonra hızlı adapte oldu. Hızlı, teknik, sol ayağı çok etkili, sağ kanatta veya 10 numarada da fark yarattı.. Bir sağ ayağı bir de sol ayağı ile gol attı. Rafa Silva yokken boşluğu dolduruyor, kontralarda önemli bir silah olduğunu gösterdi. Beşiktaş'ın transferleri bu kadar tartışılırken özellikle büyük maçlarda sahneye çıktı. Özetle, sadece 3 puan değil; prestij, moral ve kupa iddiası için dev bir adımdı Kadıköy'de kazanmak.. Beşiktaş taraftarı çok acı çekti bu sezon. 2025 biterken gülmeyi hak etti. Kadroya bakarsak Orkun istediği şutları atamadı, Tarık'a takıldı.. Ama sahada psikolojik bir güçtü.. Devrim iyi mücadele etti.. Emirhan kritik müdahaleler yaptı. Abraham penaltıyı yaptırsa da sırtı dönük halde mükemmel bir pasla Cerny'yi kaçırdı ve ilk golün asistini verdi. Onun dışında forvette yalnız kaldı ama top tuttu, mücadele etti, alan açtı. Salih... Genel olarak orta sahada top dağıttı, defansif katkısı iyiydi, rotasyonlu kadroda oyunu dengede tutan isimlerden biriydi. Ama maçın yıldızı tabi ki Cerny.. Rafa Silva'yı unut Cerny'ye bak! Son söz: Eksikler ne olursa olsun tarih sonucu yazar!