MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor maçı 6 dakika gecikmeli başladı, dün akşam tam zamanında demek ki oluyormuş! Galatasaray ön alan baskısı ve Balkovec'in hatasıyla 31. saniyede Sara'nın vuruşu ile ligin en erken golünü attı. Sonrasında Karagümrük iyi kapandı ve 4-4-2 ile özellikle öndeki ikilinin savunma arasına ve arkasına yaptığı derin koşularla Galatasaray'ı zorladı. Jakobs'un kanadını daha efektif kullandılar. Sara ve İlkay çok yumuşak kalınca Karagümrük ikinci bölgeyi hiç zorlanmadan geçti ve beraberliği buldu. İlk yarıdaki futbol, Galatasaray'ın futbolu olamazdı. Çok kontratak yiyince G.Saray, savunma güvenliği açısından ikinci yarıya Lemina ile başladı. İlkay golün ortasını yaptı ama daha önemli ve kıymetli olan Lemina'nın kazandığı topu ona tekte oynamasıydı. G.Saray ikinci yarı Galatasaray gibi oynamaya başladı ve biraz vites yükseltip skoru buldu. Oynadığı ve oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nin çok zor iki maç arası oynayabileceği en rahat rakibe karşı rejenerasyon maçı oynadı ve galibiyeti hak etti.

Hakem Atilla Karaoğlan ligin deneyimli hakemlerinden. Ancak çağdaş çizgi, tempo ve kaliteden uzak yönetim profili gösteriyor. İstek ve arzusu tükenmiş bir beden dili içinde. Oysa saha dışında gösterdiği performansının yarısını saha içinde gösterse ülke hakemliğine daha faydalı olacak! Jakobs'a gösterdiği sarı tamam da Esgaio'nun Jakobs'a müdahalesine faul veriyorsan niye sarı yok? Barış Alper'e çıkan sarı yeterli ve doğruydu. Maçta hakemi zorlayacak pozisyon yoktu.