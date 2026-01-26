MUSTAFA ÇULCU

Göztepe topu Fenerbahçe'ye bıraktı ve topun arkasına geçti, 5-2-1-2 kalabalık savunma ile merkezi kapattı Talisca'ya alan bırakmadı. Fenerbahçe kanatları efektif kullanmaya başladı. Asensio, Nene ve Talisca çok hareketliydi. Musaba'nın kaleyi paralel geçen ilk yerden ortasında topa kimse dokunamadı ama 3 saniye sonra ikincisinde Nene ile golü attı. Göztepe, pusuda avını bekleyen avcı gibi kaptığı toplarda çok çabuk kaleye gitti. Yerini yadırgayan Yiğit Efe'nin hatasından Göztepe Janderson'la beraberliği yakaladı. İkinci yarı Yiğit Efe yerini Mert'e bıraktı. Tedesco 57'de Nene'yi oyundan aldı. Duran öne, Musaba sola, Asensio sağa, Talisca forvet arkasına geçti. Fenerbahçe çok yüklendi. Bokele ve Heliton gibi iki önemli oyuncusundan yoksun Göztepe iyi kapandı, Fenerbahçe kilidi açamadı. Tribünlerin inancını zedeleyen bu beraberlik Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çok ağır darbe oldu.

Cihan Aydın, Fenerbahçe atağında avantaj oynattı ve sonrasında Allan'a sarı gösterdi doğruydu. Guilherme'ye kontrolsüz faulünde İsmail'e sarı göstermeliydi ama göstermedi. Tedavi sonrası Guilherme'yi oyuna alma zamanlamaları çağdaş değil, çok hatalıydı! Nasıl ki oyuncular hakemlere dokunamaz ve itemezse bu hakemler için de geçerli ama hakem 30'da Olaitan'ı göğsünden itti! 54 de Guilherme'ye faulünde Skriniar'a sarı çıkmalıydı, çıkarmadı. Hafta içi esen fırtınadan etkilendiğini hissettirdi, bazı şerbetleme faulleri çaldı. Kartları gösterdi, göstermedi. Psikoloji yaptı. Skriniar gözlük işareti yapmadı ama yardımcıya tepkisi sarı, doğru. 'Bir daha bu sahaya gelemez' dediler. Geldi çıktı ve çıktı. Bravo Cihan Aydın.