Transfer sezonunun sona ermesi 'Kapıyı kapatın, ders başlıyor' demek. Gireni-çıkanı belli olmayan sınıfta kim ne öğrenebilir ki? Hafif sakatlığı yüzünden üstelik de sezona iyi girememişken Barış Alper'in kulübede başladığı maçta Sane'yi sol kanada yerleştiren Okan Buruk, Batrakov'a da 1. dakikadan itibaren şans tanıyıp ön alan baskısıyla start verdi yine maça. Başakşehir'in oyun kurarken birinci bölgesinde hata yapmaya açık bir takım olduğu bilinen bir gerçekti. Osimhen ile cezalandırdılar. Benzer bir hatayı Davinson yapınca Başakşehir bence tartışmalı penaltıyla beraberliği buldu. Osimhen'in sakatlanmış olması hem oyunun rengini değiştirdi hem Sporting deplasmanı öncesinde soru işareti bıraktı. Leroy Sane, futbol oynamaktan keyif almıyor ruh haliyle sahadayken Yunus'un, Batrakov'un, Torreira'nın tam tersine yeri geldiğinde topu yediklerini söylemek lazım. Doğrusu Batrakov'un neden çıktığını anlamadım. Sezon başından beri kornerden yenen gollere bir yenisi daha eklendi Galatasaray için. 4 maçın 3'ünde kalesinde iki gol görmek büyük eksi. Torreira'nın golü organizasyon olarak çok iyiydi. Sara ise ilk yarıda çok kaçırıp kendisi maçı zora sokan takımını galibiyete taşıdı. Okan Buruk, geride kalan dört yılda 8 Başakşehir maçını da kazanmıştı, seriyi devam ettirdi. Rafael Leao'nun oyuna girdikten sonra şimşek gibi çaktığı 3-4 pozisyon var. Barış Alper ise açıklanamaz bir dibe vurmuşluk içinde. Çarşamba, Lizbon'da çok zor bir gece bekliyor. Umarım Osimhen sahada olur….