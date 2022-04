ERMAN TOROĞLU

Bakın sayın okuyucular; hakem işleri gittikçe uzuyor… Hakem işlerini, kamuoyu fazla anlamaz. Ama bu işin içine girenler, ne olduğunu anlarlar. Neye göre; hakem tayinlerine göre…

Bakınız; uğurlu hakemler vardır. Bazı takımlara uğurlu gelirler. Bu uğur neyse onu hiç anlayamadım. Bazı hakemler vardır iç sahada istenirler, bazı hakemleri dış sahada isterler. İç sahada istenen hakemler eyyamdır. Dış sahada istenenler biraz daha dirayetlidir. Her şeye tepki gösterirler, kolay kolay eğilmezler. Peki hepsi tamam da bu tayinleri yapan kimler? İşte orası önemli. Ben öyle bir tayin yaparım ki giden hakem bundan vazife çıkarır. Yıllarca böyle oldu. Özellikle büyük takımlar bu alemi iyi bilirler. Sonra bunların arasına Göksel Gümüşdağ başkanlığında Başakşehir de katıldı. Hakem-hakim-savcı… Her şey bunların elinde. Düdüğü çaldın mı iş bitti. Eskiden bayrak önemliydi… Yani yardımcı hakem. Artık o bitti. Neye kaldı, hakeme kaldı. Hayır yalnız hakeme kalmadı; VAR da kim var, AVAR'da kim var. Çağıracak mı çağırmayacak mı? Çizgiyi nasıl çekecek o önemli. Aslında kademe kademe iyi yoldayız. Bakmayın siz bu takımların bağırmasına… Eskiden bunlar istedikleri gibi at oynatıyorlardı şimdi oynatamıyorlar. İşte size takımların yani kafaya giden takımların hakem tayinleri; bakın artı mı eksi mi anlarsınız. Bazıları bazılarını isterler, bazıları bazılarını istemezler. Daha da enteresan bir şey söyleyeyim 'Bunu istemeyiz' derler ama 'Yan cebime koy' da gelir, ters manyel yaparlar. Yıllardır Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor. Bu komite (MHK) doğru olanı yaptı ama eksik yaptı. En az yüzde 30 daha yok olması lazım. Bence bu komite çarpışa çarpışa ölsün… Ama görüyorsunuz değil mi rezillik diz boyu. Neymiş efendim bilmem kimin maçı dinleniyormuş, o hakemin grubu o hakeme ters gelirse plakası alınırmış… Arkadaşlar yıllarca bu iğrenç sistemin içine çomak soktum, arılar ortada gezmeye başladı ama bunlar eşek arıları birbirlerini sokuyorlar. Bunların yazılı ve görsel basında uzantıları var. Önce karşıyı tekzip ediyorlar sonra kendilerini… Ama maskeli balodaki maskeler artık düşmeye başladı. Benim yazım şimdilik bu kadar… Devamı gelir…