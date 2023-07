"İcardi bitecek" dediniz ve bitti. Neler söylersiniz bu transferle ilgili? Parası takımda dengeleri bozar mı?

8 Haziran 2023'te SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ve ben, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile makamında bir söyleşi yaptık. Temel soru, İcardi'nin durumuydu. Başkan bize, "İcardi taraftarın sevgilisi oldu. Bu sene takıma çok şey kattı. Transferi için bütün imkânları zorlayacağız. Hatta onu Galatasaray'a kazandıracak sponsorlarımız bile hazır" dedi. Bu SABAH Spor'un başarısıdır. Herkes İcardi ile ilgili 'gelmez' algısı yaparken Galatasaray Başkanı, kendinden çok emindi. İcardi, kendisine daha yüksek paralar teklif eden kulüpleri reddedip Galatasaray'ı tercih etti. İcardi'nin gelişi öncelikle geçen sezon yaptıklarından dolayı rakiplerin psikolojisini bozacaktır. İcardi sadece gol atan değil, oynatan ve mütevazı kimliğiyle takım içinde sevgi iklimi oluşturan bir oyuncu. Alacağı para dengeleri bozmaz. Çünkü İcardi'nin yaptıkları sadece Galatasaray'a başarı getirmiyor, arkadaşlarının da hem maddi hem manevi yönde kazanmalarına yol açıyor. İcardi attıkça Galatasaray kazanacak, arkadaşlarının da cebi dolacak. Dünyada her yıldız oyuncunun ücret olarak bir ayrıcalığı vardır. İcardi, oynadığı futbolla bunu hak ettiğini gösterdi.









TORREİRA ERKEN DÖNECEK



G.Saray, Torreira'nın sakatlığından ne kadar etkilenir? Yemeğin lezzeti bozuldu diyebilir miyiz?

Torreira, Galatasaray'ın enerji santrali. Her yere pozitif enerjiyi yayan bir futbolcu. Eksikliğini kısa süre de olsa Galatasaray fazlasıyla hissedecektir. Çünkü Torreira sadece rakipten top çalan, ahtapot gibi mücadele eden bir oyuncu değil. Her yere bastığı gibi tribünleri ateşleyen, arkadaşlarını sürekli oyun içinde tutan bir oyuncu. Aldığım bilgiye göre, tedaviye çok çabuk karşılık vermiş, güçlü adale yapısıyla da beklenenden daha erken sahaya dönecekmiş.







ÖZBEK GEREĞİNİ YAPAR



Yönetim, Buruk'a zam yapacak mı? 4 büyük takımda en az kazanan (20 milyon TL) hoca durumunda.

Okan Buruk'un yönetimle arasında ekonomik hiçbir problem yok. Özellikle Dursun Özbek, çok hakkaniyetli ve verdiği sözleri tutan bir başkan. İş dünyasında çalışanları adaletinden dolayı kendisine sevgi ve saygı duyuyor. G.Saray Başkanlığı döneminde yerli-yabancı oyunculardan bir tanesi çıkıp parasal yönden şikâyette bulunmadı. Okan Buruk için de mutlaka bir iyileştirme yapılabilir.



ANGELİNO ÇOK GOL ATTIRIR



Yeni transfer Angelino, Galatasaray'a neler katar?

Geçen sezon Galatasaray şampiyon olmasına rağmen yaptığım maç yorumlarında İcardi'nin kenarlardan yeterince orta alamadığını dile getirmiştim. Bu sorunu, futbolunu eğittiği Kerem ile ligin ikinci yarısında fazlasıyla aştı ve genç yıldızın asistleriyle goller attı. G.Saray, 26 yaşında öyle bir sol bek aldı ki adam orta yapmıyor, adrese teslim gönderiyor. İcardi'nin kenar ortalarındaki susuzluğunu Angelino giderecektir. Leipzig'de oynarken izlediğim birçok maçta bu mükemmel kenar ortalarına imza attı. Aynı performansı iyi bir sezon geçirmesine rağmen Sacha Boey'den çok fazla görmedik. Angelino sadece hızlı bir hücum beki değil, kaliteli orta yapmasının yanında mükemmel sol ayağıyla da ilginç gollere imza atabiliyor. İcardi, kafa gollerinde Angelino sayesinde fazlasıyla ağları sarsacaktır.