'Ekmeğini taştan çıkarmak' sözünün en güzel örneğini Barış Alper Yılmaz'ın attığı golde gördük. G.Antep maçının yıldızı, Karagümrük kilidini açan isim oldu. Torreira'nın savunmadan attığı uzun topa fırlayan Barış, müthiş bir mücadele örneği gösterip kuvvetini de kullanarak G.Saray'ın golüne imza koydu. Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk'un, Barış'ın gücüne, inatçılığına, kazanma duygusuna ve mücadelesine fazlası ile ihtiyacı olacak. G.Saray yönetimi, acil bir durum söz konusu olmazsa Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra Barış ile ilgili düşüncelerini masaya yatırmalı. Bu şartlarda G.Saray'ın Barış'ın hırsına ve çalışkanlığına çok ihtiyacı var. Karagümrük'ün önde yaptığı alan baskısı G.Saray'ın oyun kurmasını engelledi. Bu anlayışı Çek hocaları belirledi. Sanchez'e Tresor'un yaptığı hareket çok sertti ve doğru bir kırmızı kart çıktı. Karagümrük 10 kişi kaldıktan sonra G.Saray oyuna ve topa hakim oldu pozisyon üstünlüğünü ele geçirdi. Sane ve Yunus'un kanat bindirmelerinde etkisiz kalması G.Saray'ın rakip sahada çoğalmasını önledi. Sane'nin etkisizliği, alıştığımız süratinden uzak olması ve pas hataları beni şaşırttı. G.Saray yönetimi, Sanchez ve kaleci Günay ile de sözleşme uzatarak doğru hamle yaptı. Özellikle 60. dakikada Günay, kalesinde devleşip golü engelledi. Osimhen'in oyuna girmesi hem takımı hem tribünleri coşturdu. G.Saray baskıyı artırdı, Osimhen'in varlığı rakip savunmanın da dengesini bozdu. Fatih'in kendi kalesine attığı golle birlikte G.Saray da rahatladı. Geri dönen İcardi'nin finali yapması ise taraftarın sevincini katladı.