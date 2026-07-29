Ben sosyal medya baskısından etkilenmem

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, SABAH Spor’a bomba açıklamalar yaptı: "Musiala gündemde yok. 'Transferler nerede' deniyor. Sonuçta transferi yapıp hep şampiyon oluyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim! Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık."

Son günlerde G.Saray'da yine transferle ilgili iddialar, haberler, farklı görüşler artınca telefona sarıldım ve başkan Dursun Özbek'e ulaştım… Başkan Dursun Özbek her zamanki nezaketi ile bilgilendirmeye başladı. "Keyfiniz nasıl? Sosyal medyada gündemsiniz" dedim, yanıtı net oldu: "Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem ben ne yaptığımı biliyorum."

Tabii ki sonra Musiala iddialarını yönelttim, yanıtı her soru işaretini karşılayacak şekildeydi: "Musiala gündemde yok. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Hep, 'transferler nerede kaldı, ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır. Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim! Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık. Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz."