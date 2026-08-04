Galatasaray-Rennes maçını canlı izlediniz. Sarı-kırmızılı takımı nasıl buldunuz?

Galatasaray, Rennes karşısında saman alevi gibi bir görüntü sergiledi. Tribünlerkafayı transferlere takınca futbolcuyuitecek enerji de oluşmadı. Ayrıca G.Saray'ı hiç hazır görmedim. Kopuk kopuk, disiplinden uzak, takım savunması zayıf bir görüntü ile karşılaştım. Bireysel anlamda ön plana çıkan oyuncular vardı. Örneğin Osimhen, lig maçı ciddiyetinde, hırslı bir mücadele ortaya koydu. Kilolarından tam kurtulamayan Sara, özellikle ilk yarıda etkili duran toplar kullandı ve bu ortaları Osimhen'in kafasına oturttu. Zorunluluktan stoper oynayan Kaan Ayhan, oyunun sıkıştığı anlarda topun yönünü değiştirerek arkadaşlarına nefes aldırdı. Yunus attığı deparlarla ön plana çıktı. Barış girdikten sonra etkili oldu. Leroy Sane saman alevinin ateşleyici rolünü üstlenmişti.

Okan Buruk, 4yıldır şampiyonluk yaşıyorama bir türlü ortasahayı zenginleştiremedi. Sara, Lemina ve Torreira, pamuklara sarılmalı. Rennes karşısında Sara ve Torreira yine ön plana çıkan oyunculardı. Bu nasıl bir transfer politikasıdır anlayamadım. Midtsjö, Ndombele, Kerem Demirbay, Mata, orta alandan geçti ama sonları hep gönderilmek oldu. İlkay Gündoğan emekli futbolcu gibi oynuyor. Nhaga'yı beğendim, rakibe vücut çalımı atıyor, top kazanıyor, dar alanda kolay çalım atıyor. Erken konuşmayalımama Lesley Ugochukwutransferinin de fiyaskoolabileceğini düşünüyorum. Fransız oyuncunun göze batan hiçbir özelliği yok. Kim nasıl izlemiş, neye dayanarak transfer etmiş şaşırıyorum. Orta sahayakatkı yapabilecekbir oyuncu değil.

ABDÜLKERİM OLDUKÇA AĞIR!

Transfer konusu artık büyük bir tepkiye dönüştü. Bu işin sonu ne olacak? Taraftar grupları adeta ültimatom veriyor.

G.Saray taraftarı maç boyu, "Sabrımız taşıyor, transferler nerede" diye tempo tuttu. O taraftarlara soruyorum,siz değil miydiniz, "Taraftar çıldırdı,İcardi'yi istiyor… Taraftar çıldırdı,Osimhen'i al başkan" diyen? G.Saray'da gol krallığı yaşayan iki yıldızı da Dursun Özbek aldı. Bu öfke, bu tepki, bu sabırsızlık neden? Sabırlı olmak lazım. Transfer konusunda G.Saray'ın öncelikle sol stoper alması gerekir. 3 hazırlık maçının ikisinde sahaya kaptan çıkan Abdülkerim, gereksiz iki tane penaltı yaptı. Ağır ve hızlı değil.

OKAN HOCAYA HESAP SORMALI!

Başkan Özbek, Divan'dan çıkarken, "Fenerbahçe'ye göre mi transfer yapacağız?" diye sitem etti üyelere. Bu divanlar Galatasaray yönetimi için kâbus mu?

Divan toplantılarında gerçekten çok sert eleştiriler oluyor. Bu eleştirenlere bir önerim var… Bir araya gelin, yapın bir kadro ve yönetime talip olun. G.Saray ekonomik sorun yaşamıyor, tesisleşme konusunda hızla büyüyor ama bir türlü yapılan güzel işlere rağmen divana gelenler mutlu olmuyor. Sadecekonuşanlar arasındaCan Çobanoğlubana göre haklıydı. Geçen sene 350 milyonluk kadro daha erken şampiyon olmalıydı. Hatta ben bu sözümü Serbest Kürsü'de ifade ettim. Eğer Osimhen son haftalarda sahne almasaydı G.Saray sıkıntı yaşayabilirdi. Bence Sayın Başkan Dursun Özbek,bu söyleme tepki koyacağınaOkan hocaya 'Neden bu hale geldik'diye hesap sormalı. Net söylüyorum, 1-Barış sağ kanatta oynamalı. 2-Sol stopere acilen ihtiyaç var. 3-Lesley ile bu orta saha olmaz. Daha kaliteli bir isim almalı. Hatta Nhaga bile Lesley'in çok önünde. 4-Osimhen'in arkasına acilen santrfor alınmalı. 5-Sallai'den bu sene sağ bek yaratılmamalı. Ayrıca Barış'ı satıpLeao'yu almak akılcı bir transferolmaz. Milan'dan ayrılacak Leao'ya hiçbir İtalyan kulübünün teklif götürmemesi bir tesadüf mü? Juventus'tan ayrılan Vlahovic'e hiçbir İtalyan kulübünün talepte bulunmaması bir tesadüf mü? Ben yönetimin yerinde olsam Barış'ı asla satmam. Çünkü Barış, Galatasaray'ıncesur yüreği.

OSİMHEN İSTEMİYOR!

Osimhen'e kaptanlık verilmeli mi? Hazırlık maçında bandı alıp Yunus'a verdi...

16 Temmuz'da Okan Buruk verdiği bir röportajda Osimhen için "Kaptanlarımızdan biri olacak" dedi. Yani 'Kaptanımız olacak' demedi. Rennes maçında iki kez kaptanlık Osimhen'e verildi. İlkinde Yunus'a, sonra da bandı Barış'a taktı. Osimhen, "Ben agresif bir yapıya sahibim. Birinci kaptan olmamalıyım" demiş. Benim önerim, Osimhen birinci kaptan olmayacaksa Davinson Sanchez olmalı. 'El Patron' lakaplı oyuncu, Kolombiya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor. Yönetim ve Okan hoca bu önerimi düşünsün.