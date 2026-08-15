Galatasaray'ın kadro konusundaki yetersizliğini herhalde yönetim görmüştür. Okan Buruk'un kulübede sahaya süreceği bir tane hücum oyuncusu yoktu. Oyundan Jakobs ile Sanchez çıktı, yerine Eren-Lemina ikilisi girdi. Sane kötü oynuyor, yedeği yok. Rakip 10 kişi kalmış, oyuna sokacağın ikinci golcün yok. Bu plansızlığın bedelini Galatasaray, Çorum maçında fazlasıyla yaşadı. Bunu puan kaybı olduğu için söylemiyorum. Skor 2-1 Çorum'un lehine oluncaya kadar maçın üstünlüğü Galatasaray'ın elindeydi. Daha çok hücum eden, daha fazla topla buluşan, rakip kaleye daha fazla giden taraf Galatasaraylı oyuncular oldu. Osimhen, sahada enerjisiyle, çalışkanlığıyla ve attığı mükemmel bir golle takımı ayakta tutan isimdi. Devler Ligi'nde mücadele edecek, Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yaşadığı kadro zafiyeti hiç yakışmadı. 4 senelik şampiyonluk döneminde Galatasaray'da büyük işlere imza atan başkan Dursun Özbek'in transferde bu kadar geç kalmasına akıl erdiremiyorum. Bu inatlaşma neden? Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Puan kaybının baş sorumlusu öncelikle transferleri geciktiren yönetimdir. Transferin son döneminde bir yıldız alabilirsiniz ama Galatasaray'ın orta sahaya, 10 numaraya, ikinci santrfora, sol stopere, hatta bir kanat oyuncusuna acilen ihtiyacı var.