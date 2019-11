Futbol kalitesi olarak vasatı geçmeyen ama her yönüyle çok ilginç bir 90 dakika izledik. F.Bahçe cephesi Antalya ve Kayseri yenilgilerinden sonra şu açıklamayı yapmıştı: "Bu tip maçlarda golü erken bulamadığınız zaman işler çıkmaza giriyor."

Dün gece F.Bahçe 6. dakikada skor avantajı yakaladı. Bunun moraline ve seyircinin sinerjisine rağmen golden sonra devrenin bitimine kadar oyunu kontrol eden Kasımpaşa'ydı. Bu tabloda F.Bahçe risk alan rakibi karşısında tek can alıcı atak girişiminde dahi bulunamadı. Sprinterlerden Ozan son maçlara göre durgundu. Moses topla kavga ediyor, güçsüz. Rodrigues ise sahada yoktu. Kasımpaşa önce 2 gol kaçırdı, sonra da beraberliği yakaladı. Artık işler zora girmişti ama Kasımpaşa harakiri yaptıı.

İki penaltı da hiç pozisyon yokken gereksiz yere yapılmıştı. Bir de bunun üstüne itiraz ve devamından takımın en iyilerinden Hafez kırmızı kart görmüştü. Artık her şey F.Bahçe'nin lehine dönmüştü. Ama o kadar kötü oynuyorlardı ki sayısal fazlalık da bir artı getirmedi. Bir kişi fazla oynayan takım skor avantajına sahipken, 40 metre genişlikten rakibine kontratak şansı verdi. Onun benzeri kontratak şansı da ilk devrede Koita'ya verilmişti. Sonrasında Kasımpaşa skora denge getirdi. Ama çok kısa sürede Serdar'ın golü takımı bunalımdan kurtardı. Isla'nın kırmızısıyla işler tekrar sıkıntıya girdi ama idare edip 3 puanı aldılar.

Ersun Yanal bir türlü planlamayı kuramıyor. Ozan, Tolga, Gustavo, dün oynamayan Emre ve yine sonradan oyuna giren Jailson, hepsi ön libero özelliğine sahip oyuncular. Futbolu kafasında bitirmiş Alper'i saymazsak Zajc'tan başka forvet arkası oynayacak orta saha yok. Neden Yanal bunu düşünmüyor? Bir de bugünkü olumsuz futbolun nedeni olarak tahmin ediyorum Emre'nin olmayışı gündeme çıkacak. Eğer Emre oynamadığı zaman F.Bahçe böyle olacaksa bunun hiçbir mantıklı açıklaması yok.