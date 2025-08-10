G.Saray sezona galibiyetle başladı. Gaziantep'teki kadroya bakarsak yeni olarak bir tek Leroy Sane vardı. Sarı-kırmızılı takım hakkında neler söylersiniz?

Galatasaray sezona farklı bir galibiyetle başladı. Ligimizin takımlarının genelde zayıf olmaları sebebiyle zaten G.Saray ile F.Bahçe'nin bu rakipler karşısında puan kaybetmeleri ya büyük teknik adam hatalarına ya da o günkü tesadüflere bağlı olur. G.Saray'da artık kadro yapısı da oturmuş durumda. Hiç zorlanmadan, tempoyu yükseltmeden kolay bir galibiyet elde edildi. Torreira her zamanki gibi orta sahanın bel kemiğiydi. Barış Alper de ön plana çıkan bir numaralı isimdi. Neden? Çünkü fizik açıdan bizim ligimizin üstünde olduğu için.



DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE O POZİSYONDA VAR DAVETİ GELMEZ

İlk maçtan hakem tartışmaları başladı. Ali Şansalan iki penaltı ve kırmızı kartı VAR yardımıyla verdi. Neler söylersiniz?

Benim senelerdir üstünde durduğum çok önemli bir konu var. Yeri geldikçe de tekrarlıyorum. Ülkemizde dünyada benzeri olmayan bir büyük takımlar olayı var. Medyada da böyle. Genelde kritikler büyük takımı tutan yazarlar tarafından yapılıyor. Eğer hakemler büyük takım lehine hata yapmışsa ses çıkmıyor. Aksi durumda da kıyamet koparıyorlar. İşte bu yüzden hem maçı yöneten hakemler hem de VAR'da görev yapanlar resmen korkuyorlar. Sarper Barış Saka da ilk icraatını yaptı. Dünyanın hiçbir yerinde ilk penaltı pozisyonu için VAR'a hakem davet edilmez. Eğer bu pozisyon Gaziantep lehine olsaydı, hakemi VAR'a çağırması sıfır ihtimaldi. Belli ki bu sezon da alışılmış biçimde kuvvetliler korunup zayıflar ezilecek. Ligde adalet kalmayacak. Bunun en önemli faturası da takımlarımızın karşısına Avrupa kulvarında çıkıyor.



BU ZEMİNLERDE MAÇ OYNANMASI YASAKLANMALI

Gaziantep'te saha zemini çok kötüydü. Hatta sakatlanan M'Bakata sezonu kapattı. Buna bir yaptırım gelmeli mi?

Futbolcular büyük tehdit altında. Bence TFF'nin, zemini uygun olmayan sahalarda maç oynanmasını yasaklaması lazım.



SANE İSTANBUL'A ÇOK HIZLI UYUM SAĞLAMIŞ

Leroy Sane ilk resmi maçında 90 dakika sahada kaldı. Alman oyuncuyu nasıl buldunuz?

Sane çok klas ve kaliteli bir kanat forveti ama benim her zaman yeri geldikçe vurguladığım bir konu var; günümüz futbolu artık atletizme döndüğünden kaliteli oyuncuların da yere sağlam basmaları lazım. Sane de İstanbul'a gelen birçok yabancı futbolcu gibi hem ligi küçümseyerek hem de buradaki rahatlığı görerek fizik olarak son derece düşüktü. Bir an önce toparlanmalı. Güçlü bir Sane, gerçekten çok önemli katkılar sağlar.