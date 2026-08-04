F.Bahçe, Sturm Graz karşısında ne yapar?

Bizim takımlarımız için rakip kim olursa olsun kolay maç yok. Zaten bunun örneklerini yıllardır yaşıyoruz. Bu da kritik bir karşılaşma. Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında turu geçmesine rağmen başarılı bir görüntü ortaya koyamadı. "Henüz sezon başı, takımlar tam hazır değil" görüşüne katılmıyorum. Bizim takımlarımızdaki en büyük eksiklik sistemsizlik. Avrupa'daki vasat altı takımların bile oturmuş bir sistemi var. Benim F.Bahçe ile ilgili geçen sezondan bu yana değişmeyen bir görüşüm var; dünya futbolu artık atletizme döndü. Son Dünya Kupası'nda da bunun en net örneklerini gördük. Bana göre ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, fiziksel yetersizlikleri nedeniyle Talisca ve Asensio'nun birlikte oynadığı maçlarda F.Bahçe, günümüz futbolunun gerektirdiği total futbolu ortaya koyamaz.

ÜÇ MESSİ OLSA SON 16 ZORDU!

F.Bahçe nasıl bir 11'le sahada olmalı?

Talisca oynayacaksa Asensio oynamamalı, Asensio oynayacaksa da Talisca oynamamalı. Zaten fiziksel olarak çok güçlü olmayan İrfan Can'la birlikte bu üç isim aynı anda sahada olduğunda, Gornik Zabrze maçındaki oyun içi sıkıntıların daha da arttığını gördük. Messi hâlâ dünyanın en iyi futbolcularından biri. 40 yaşına gelmesine rağmen Arjantin Milli Takımı'nda kazandığı toplarla üç-dört rakibini geçip 30 metrelik sprintler atabiliyor. Elbette savunma yönü zayıf. Ama şöyle bir örnek vereyim; Arjantin aynı anda üç Messi ile oynasa herhalde Son 16'ya bile kalamazdı. Orta saha ise Fred, Guendouzi, İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz dörtlüsünden seçilecek üç savaşçı oyuncudan oluşmalı. Aksi halde rakiplerin geçiş oyunlarında ciddi sıkıntılar yaşanır.

PAVLİDİS, SİSTEMİ İŞLETEN BİR FORVET

Forvet için Yunan golcü Vangelis Pavlidis ismi öne çıkıyor. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile birlikte oynadı. Faydalı olur mu?

Pavlidis bana göre sadece gol atan değil, aynı zamanda sistemi işleten bir santrfor. Sırtı dönük oyunu çok iyi oynuyor. Zaten Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yukarı çekmek için de bu özelliklere sahip bir forvete ihtiyaç var. Bir anlamda Vedat Muriqi de benzer özelliklere sahip bir santrfor. Bence Kerem'in en çok geliştirmesi gereken yönü, topla buluştuğunda aceleci davranmaması. Takım arkadaşlarıyla birkaç pas yaparak oyunu dengelemesi, bire bir pozisyonlarda ise doğru zamanda adam eksiltmeyi denemesi gerekiyor. Günümüz Avrupa futbolundaki üst düzey kanat oyuncularını örnek alarak bu yönlerini geliştirmeli.

STOPER VE SOL BEK TRANSFERİ DE GEREK

Fenerbahçe'nin şampiyonluk için kadrosu yeterli mi? Forvet dışında ihtiyaç var mı?

Ben, her şeye rağmen Fenerbahçe'nin bir stoper daha transfer etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanında kaliteli bir sol bek de alınabilir. Çünkü Oosterwolde, agresif oyun tarzı nedeniyle her maç kart görme riski taşıyor ve bu alışkanlığından hâlâ vazgeçmiş değil. Bu nedenle forvet transferinin yanı sıra savunmaya yapılacak takviyelerin de sezonun kaderini belirleyeceğini düşünüyorum.