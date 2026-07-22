F.Bahçe, sezonun ilk resmi maçında 70 dakika takım halinde tempolu ve iştahlı bir futbol sergiledi. Bu uzun bölümde takımın en büyük artısıyardımlaşmalı ön alan baskısıydı. 3 orta sahanın da ikili mücadele özelliklerinin olması ve de fiziki güçleri, pres başarısını sağlayan en önemli faktördü. İlk yarıda adeta tek kaleye dönen maçta sürekli preste top kazanılmasına rağmen üretkenlik çok sınırlıydı. Bir net pozisyon vardı, gol de Talisca'nın güzel frikiği ile geldi. 2. devre tempo daha da arttı. Bu bölümde pozisyonlar fazlalaştı. Ama bir türlü ikinci gol gelmedi. İsmail Kartal, öncelikle iki hamle birden yaptı… Oğuz-Kerem değişikliği doğruyduama Bartuğ-Asensio değişikliğiyanlıştı. Bartuğ, bana göre takımın en iyisiydi… Hem gole yakın hem de müthiş pres yapıyordu. O çıktıktan sonra hem tempo düştü hem de ön alan baskısı sona erdi. Zaten mantıken düşünmek lazım, etkili hücum pres ana stratejiniz ise Talisca ve Asensio birlikte oynadığında bunu başaramazsınız. Semedo çok iyi kanatbindirmeleri yaptı. İki nedeni vardı; İrfan Can'ın ona uygun kanat forveti olması, ikincisi de Portekiz Milli Takımı ile uzun süredir kampta olması… SonuçtaF.Bahçe tek farkla rövanşa gidecek. İşi garantiye almak gerekirdi ama iyi mücadele etmekten ve disiplinli oynamaktan başka Gornik'in önemli artısını gözlemlemedim. İlk maç için ölçü olmaz ama acaba daha güçlü takımlar karşısında F.Bahçe böyle önde baskı uygularsa rakibin geçiş oyunlarında nasıl bir savunma güvencesi oluşturulacak, bu şimdilik soru işareti.