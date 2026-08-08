YASEMİN YILDIRIM

Dünyanın gözü Türkiye'de, dünyanın gözü Trabzon'da. Muhammed Salah, 2026-27 sezonunda Trabzonspor forması giyecek. Premier Lig'de 3 kez yılın futbolcusu seçilen, 4 kez gol kralı olan, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki sağ kanadın hayatı, klasik bir yetenek hikâyesi değil tam anlamıyla inatla zirveye çıkışın öyküsü. Pes etmeyi sevmeyen bir şehir olan Trabzon'da yeni bir meydan okumaya çıkacak. 15 Haziran 1992'ye dönersek, bu kariyerin hiç kolay yazılmadığını görüyoruz. İşte detaylar:

TRAJEDİ AVRUPA KAPISINI AÇTI

Kahire'den 130 km uzaktaki küçük bir köy olan Nagrig'de doğdu. 14 yaşında El Mokawloon takımının altyapısına girdi. Antrenmana gitmek için her gün 5 farklı otobüs değiştirip gidiş-dönüş 7 saat yol yapıyordu. 17 yaşında A Takım'da ilk maçına çıktığında fiziğinin yeterli olduğunu kimse düşünmüyordu. 2012'de Port Said Stadyumu'nda 72 kişinin öldüğü facia sonrası, Mısır Ligi süresiz askıya alındı ve 20 yaşında ligsiz kaldı. Basel ile Mısır U23 kadrosunun oynadığı hazırlık maçında 2 gol atınca İsviçreliler, Salah'ı kadrosuna kattı. Böylece Avrupa kapısı trajediyle açıldı.

JOSE MOURİNHO ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

2014'te Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea'ye transfer oldu ama 19 maçta sadece 2 gol atınca kulübeye hapsoldu. "Premier Lig için fazla güçsüz" denilerek Şubat 2015'te Fiorentina'ya kiralandı. Herkesin bitti dediği yer, onun yeniden doğuşu oldu. Fiorentina'da yarım sezonda 9 gol attı. Sonra Roma'ya kiralandı ve satın alındı. 2015-2017 arası Roma'da 83 maçta 34 golle Serie A'nın en korkulan oyuncusu oldu. Hızını, sol ayağını içeri çekip vurma stilini orada mükemmelleştirdi.

İLK SEZONUNDA TARİHE GEÇTİ

2017'de 42 milyon Euro'ya Liverpool'a gittiğinde İngiliz basını "pahalı" dedi ama o Liverpool'a fazlasını verdi . İlk sezonunda 44 gol atarak tarihe geçti. Buradaki kariyerini 442 maç, 257 gol ve 123 asistle tamamladı. Kulüp tarihinin Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarındaki en golcüsü oldu. 2019 Şampiyonlar Ligi ve 2020 Premier Lig şampiyonluklarının mimarlarından biriydi.

MISIR'IN YÜKÜ OMUZLARINDA

Salah, Mısır ile 2011'den beri oynuyor. Ülkesini 28 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan golü attı, 2 kez Afrika Kupası finaline taşıdı. 2018 ve 2026 Dünya Kupaları'nda Mısır'ır yüzü oldu. Köyüne okul, hastane yaptırdı, ambulanslar aldı. Her ay yüzlerce aileye destek sağlıyor. Bu yüzden "The Egyptian King" (Mısır'ın Kralı) deniyor. Nagrig'de otobüs kaçırmamak için koşan, Chelsea'de istenmeyen genç, Premier Lig'de bir yıldıza dönüştü. Şimdi yeni bölümünü Türkiye'de yazacak.

PES ETMEDİ, KAZANAN OLDU

2018 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali. Rakip, Real Madrid. Sergio Ramos ile girdiği mücadelede omzundan sakatlandı. Gözyaşları içinde oyundan çıktı. Liverpool finali kaybetti. Aynı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'na hazır gidemedi. Bu, kariyerinin en acı gecelerinden biriydi ama 1 yıl sonra aynı kupayı kazanma başarısı gösterdi. 2019 Şampiyonlar Ligi Finali. Bu kez rakip Tottenham'dı. Penaltı golünü attı, Liverpool kupaya uzandı. Bir yıl önce ağlayarak terk ettiği organizasyonda zirveye çıktı.